Prueba PCR negativa a viajeros y vacunación sin barreras, las sugerencias de Claudia López al Gobierno. Ante el riesgo que representa la variante Delta de COVID-19, la alcaldesa de Bogotá hizo contundentes pedidos al Gobierno.

Una de estas recomendaciones tiene relación a la prueba PCR para viajeros. “Volver a poner la prueba PCR negativa como requisito de ingreso a Colombia, porque Bogotá es la que más se afecta porque el aeropuerto internacional está acá”, señaló.

Como segunda medida, pidió al Ministerio de Salud que la vacunación sea para todo aquel que así lo quiera. “Abramos la vacunación, no tiene sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos, porque los convocados no se quieren vacunar y los no priorizados sí se quieren vacunar”, expuso.

Y agregó: “abramos la vacunación para todo aquel que se quiera vacunar”.

La noticia la dio la alcaldesa al mencionar que la capital superó la alerta roja hospitalaria, teniendo en cuenta que las UCI bajaron al 84%.

Coronavirus en Colombia

Colombia registró este miércoles 498 muertes por covid-19, la primera vez que baja de los 500 decesos diarios desde el 8 de junio cuando hubo 427, al tiempo que sumó 17.230 contagios nuevos, datos que indican que el país va saliendo del mortífero tercer pico de la pandemia.

Los números de hoy son muy inferiores a los que tuvo el país en los últimos días de junio, en los que llegó a tener más de 700 defunciones diarias y más de 30.000 infecciones.

Con las cifras de este miércoles el país acumula 4.565.372 casos positivos de covid-19, de los cuales permanecen activos 120.673 (2,64 %), y 114.337 víctimas mortales.

Entre tanto, el Plan Nacional de Vacunación sigue avanzando y el martes fueron aplicadas 330.278 vacunas, de las cuales 93.627 son segundas dosis y 142.919 de la monodosis de la farmacéutica Janssen, según datos divulgados hoy.

Con ello en Colombia se han aplicado 22.241.399 vacunas y de esta forma 9.415.025 personas tienen la pauta completa (en torno al 18,7 % de la población del país).

