¿Pasaporte COVID en Bogotá? La alcaldesa Claudia López respondió a la propuesta. La pregunta la planteó por Twitter el periodista Juan Fraile. “El #PasaporteCovid puede ser la opción más viable para permitir el regreso de público a los estadios de fútbol … Solo entran los vacunados … Seguro eso va a convencer a quienes aún no se deciden”, señaló mencionando directamente al Idrd, MinSalud y la alcaldesa Claudia López.

Es importante señalar que dicho pasaporte certificaría a quienes ya están vacunados para el ingreso a determinados escenarios.

La alcaldesa no pasó por alto el planteamiento del comunicador, y por ese mismo canal le respondió lanzando el cuestionamiento de si la ciudad tendría que llegar a eso para que las personas asistan a las jornadas de vacunación.

“¿Será que tendremos que hacer algo así? Lo deseable es convencernos de que todas las vacunas salvan vidas. Que nada nos protege más que estar vacunados. Y que no tiene el menor sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos mientras el Covid y delta siguen infectando y matando”, sentenció.

Vacunación contra COVID-19

Precisamente, este jueves la mandataria también se refirió a la vacunación. En esa medida le hizo contundentes llamados al Gobierno.

Una de estas recomendaciones tiene relación a la prueba PCR para viajeros. “Volver a poner la prueba PCR negativa como requisito de ingreso a Colombia, porque Bogotá es la que más se afecta porque el aeropuerto internacional está acá”, señaló.

Como segunda medida, pidió al Ministerio de Salud que la vacunación sea para todo aquel que así lo quiera. “Abramos la vacunación, no tiene sentido que tengamos puestos de vacunación vacíos, porque los convocados no se quieren vacunar y los no priorizados sí se quieren vacunar”, expuso.

Y agregó: “abramos la vacunación para todo aquel que se quiera vacunar”.

