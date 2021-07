La gobernadora del Valle del Cauca anunció un nuevo cierre de fronteras

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció un nuevo cierre de fronteras en el departamento.

Lo anterior lo hace, según argumentó, para evitar alteraciones de orden público que se puedan presentar en el marco de las manifestaciones programadas.

Cierre de Fronteras en Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que desde las 00:00 horas de este viernes 16 de julio y hasta las 23:59 del próximo jueves 22 de julio, estarán cerradas las fronteras en el Valle del Cauca.

La medida se toma con el fin de evitar alteraciones de orden público de cara a las manifestaciones programadas en todo el país el próximo 20 de julio.

La gobernadora dijo que “dentro del departamento puede haber movilidad total pero, en este caso, producto de que la pandemia aún continúa, que tenemos un alto grado de personas en UCI. Que tenemos más de 150 personas haciendo fila por una unidad de cuidados intensivos; hemos cerrado la entrada al departamento a partir de hoy a las 12 de la noche hasta el día jueves a las 12 de la noche”.

Lo anterior tiene su excepción. En caso de que las personas tengan tiquetes de bus intermunicipal o avión, al igual que reservaciones en el departamento adquiridas con anterioridad, podrán ingresar.

Toque de queda y ley seca

Cabe recordar que el departamento tendrá medidas de restricción a la movilización que anunciaron ayer las autoridades. Estas medidas decretadas por la Gobernación del Valle cubren a 40 de los 42 municipios del Valle del Cauca. Esto con excepción de Cali y Buenaventura que, por ser distritos especiales, tendrán sus propias medidas.

Según indicó la mandataria, el toque de queda y la ley seca regirán entre las 7:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente. En palabras de la gobernadora del Valle del Cauca, “Vamos a establecer toque de queda y ley seca, a partir del lunes a las 7:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m., y volvemos a restablecerlo el martes a las 7:00 p.m. hasta el miércoles a las 5:00 a.m., tanto toque de queda como ley seca”.

Por último, la gobernadora señaló que “queremos dejar claro que no estamos en contra de la protesta pacífica, de las manifestaciones que se vayan a hacer durante el día y que se hagan en una forma pacífica y respetando la ley”.