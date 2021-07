Estas son las medidas restrictivas que tendrán Cali y el Valle del Cauca, estas se definieron después de un concejo de seguridad.

La primera en anunciar las medidas, fue la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

Toque de queda para el Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció en la tarde de este miércoles que el departamento tendrá medidas restrictivas. Estas constan de un toque de queda y ley seca que aplicará para 40 de los 42 municipios del departamento. Las medidas iniciarán este lunes 19 y se extenderán hasta el próximo miércoles 21 de julio.

Según indicó la mandataria, el toque de queda y la ley seca regirán entre las 7:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente. En palabras de la gobernadora del Valle del Cauca, “Vamos a establecer toque de queda y ley seca, a partir del lunes a las 7:00 p.m. hasta el martes a las 5:00 a.m., y volvemos a restablecerlo el martes a las 7:00 p.m. hasta el miércoles a las 5:00 a.m., tanto toque de queda como ley seca”.

Estas medidas buscan evitar que se presenten actos vandálicos en la jornada de movilizaciones convocada para el próximo 20 de julio, Día de la independencia de Colombia. “Tenemos que proteger todas nuestras entidades. Nunca hemos estado opuesto a la protesta social, nos oponemos es a quienes aprovechan estas oportunidades para crear vandalismo, por eso vamos a decretar esta restricción”, dijo la gobernadora.

También, la administración departamental ofreció recompensa por aquellas personas que cometan actos vandálicos o bloqueos en alguno de los municipios. Clara Luz Roldán dijo que “vamos a ofrecer una recompensa de $100 millones de quienes nos den información de quienes al margen de la ley aprovechen estas protestas para dañar los bienes públicos y para dañar sectores comerciales”.

Así, la gobernadora del Valle del Cauca reiteró su apoyo a las manifestaciones pacíficas pero fue enfática en decir que no permitirá ningún bloqueo. Este decreto departamental no regirá en Cali ni Buenaventura por ser distritos especiales.

Medidas para la ciudad de Cali

En cuanto a la ciudad de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se reunió con los mandatarios de varios municipios aledaños en un consejo de seguridad. Lo anterior, para crear una estrategia que garanticen el orden público en Palmira, Yumbo, Dagua y Candelaria.

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que “Hemos tomado decisiones en algunos decretos de regulación; decretos que van a prohibir para el día 20 de julio el traslado de pipetas de gas, de escombros, de residuos. Nos uniremos en una ley seca, tanto el día 19 como el 20 de julio, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.”.

Toque de queda se implementará si el desarrollo de los acontecimientos lo ameritan señaló el alcalde de Cali en relación a la movilización del 20 de julio.

También dijo que “es claro que sí las circunstancias nos demandarían algún tipo de ley seca y toque de queda previo, así se desarrollaría”.