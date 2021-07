María Fernanda Cabal se refirió a la postura de Uribe sobre su precandidatura a la presidencia. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, confirmó recientemente que será precandidata a la Presidencia por el uribismo.

“Quieren que llegue una personalidad firme para darle un norte a un país descarrillado”, señaló en su momento en entrevista con La W.

Por su puesto que su anunció a despertado todo tipo de reacciones. En diálogo con el portal Pulzo, la senadora expuso un poco más sobre sus intenciones políticas.

Uno de los puntos que trató fue el apoyo del expresidente Álvaro Uribe a su precandidatura. “El expresidente Uribe ha sido muy especial conmigo, pero siente que como ha sido tan expuesto a una propaganda negativa de satanización, de adoctrinamiento, él siempre piensa que debe estar a un lado”, dijo.

“Él la recomendación que me da es que siga mientras haya un público que quiera que uno esté”, agregó.

Más adelante, dejó claro que el camino es largo, pues hay otros nombres en el uribismo que suenan en el sonajero de las elecciones. “No puedo decir que sea la elegida de él, porque obviamente está Óscar Iván Zuluaga y Rafael Nieto“, puntualizó.

María Fernanda Cabal negó la existencia del derecho a la protesta

Este domingo, 4 de julio, varios ciudadanos se citaron en la calle quinta, en el centro de Cali, para protestar a través de una ‘pitatón’. En este acto taparon con pintura gris varios de los murales que los manifestantes habían realizado en medio del paro nacional

La senadora María Fernanda Cabal llegó a la zona y se pronunció. Según Blu Radio, aseguró que en la ciudad se quieren pervertir los derechos.

“Quieren acabar con un país que quiere salir adelante. No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad y al trabajo. El resto es mentira”, dijo la senadora.

Además, aseguró que cuando la protesta deja de ser pacífica, pierde su validez.

“Quieren pervertir los derechos, como todo lo que hacen ellos que es pervertido, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar perder Cali y no vamos a dejar perder Colombia”, agregó Cabal.

Jorge Iván Ospina, mandatario local, se refirió a la visita de Cabal a la ciudad. Dijo que la senadora llegó para atacar su gobierno y para promover el odio.