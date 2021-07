María Fernanda Cabal estuvo en Cali y negó la existencia del derecho a la protesta. La precandidata presidencial visitó la ciudad y realizó varios pronunciamientos.

Este domingo, 4 de julio, varios ciudadanos se citaron en la calle quinta, en el centro de Cali, para protestar a través de una ‘pitatón’. En este acto taparon con pintura gris varios de los murales que los manifestantes habían realizado en medio del paro nacional

La senadora María Fernanda Cabal llegó a la zona y se pronunció. Según Blu Radio, aseguró que en la ciudad se quieren pervertir los derechos.

“Quieren acabar con un país que quiere salir adelante. No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso. El derecho fundamental es a la vida, a la movilidad y al trabajo. El resto es mentira”, dijo la senadora.

Además, aseguró que cuando la protesta deja de ser pacífica, pierde su validez.

“Quieren pervertir los derechos, como todo lo que hacen ellos que es pervertido, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar perder Cali y no vamos a dejar perder Colombia”, agregó Cabal.

La reacción del alcalde de Cali

Jorge Iván Ospina, mandatario local, se refirió a la visita de Cabal a la ciudad. Dijo que la senadora llegó para atacar su gobierno y para promover el odio.

“No debemos estar para nada equivocados en nuestra estrategia , si quien decidió atacar nuestro gobierno es @MariaFdaCabal Aportante de odio, intransigencia y falta de respeto total × la dignidad humana En la historia nos veremos, nosotros del lado de la vida y ud en la maldad“, dijo el alcalde de Calo, Jorge Iván Ospina.

