(VIDEO) Así avanza la marcha de orgullo LGBTIQ+ en Bogotá

Marcha de orgullo LGBTIQ+. La marcha del orgullo LGBT se realiza este domingo 4 de julio desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

En esa medida, la movilización avanza por la carrera Séptima, sentido norte-sur.

Así avanza la marcha de orgullo LGBTIQ+ en Bogotá

Sobre las 2:00 p.m. de este domingo el Parque Nacional estaba completamente lleno, en medio de música y muestras culturales, tal y como se ve a continuación:

Marcha de orgullo LGBTIQ+

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) acompañará la jornada con la comparsa ‘El arcoíris de la diversidad’, con 44 artistas en escena.

La cita es a las 2:00 p.m. en el Parque Nacional (carrera 7.ª con calle 35).

“El cambio sucede cuando cada persona cambia. Veamos cada vez más esos colores de los que estamos hechos y demos ese paso necesario hacia un nuevo contrato social”, recalcó Julieta Vera, delegada del equipo de Idartes.

Igualmente, destacó que la marcha conmemorará la celebración mundial del Día del Orgullo Gay y Lésbico y será un homenaje a Laura Weinstein, quien fuera directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT) y una de las principales activistas LGBTI de Colombia, fallecida el pasado mes de febrero.

El sueño roto de la nueva Ley Trans para los migrantes transgénero

Hamza, sus compañeros de escuela en Casablanca (oeste de Marruecos) lo obligaban a ver pornografía homosexual mientras le gritaban: “Míralos, son animales como tú”. En Tamalameque (norte de Colombia), Olga sufría los abusos de un primo ya casado y las graves presiones de su familia, hasta el punto de que se fue de casa con tan solo 11 años.

Las vidas de Hamza y Olga estaban separadas por 7.500 kilómetros y la inmensidad del Atlántico, pero les unía ser víctimas de una misma lacra: la transfobia.

El Gobierno de España aprobó el pasado 29 de junio el anteproyecto de la conocida como “Ley Trans”, por la que se deja de considerar enfermas a las personas transexuales.

Según la propuesta gubernamental, a partir de los 14 años se podrá cambiar de sexo en el registro civil con un simple trámite administrativo, sin necesidad de informes sanitarios ni legales. Los menores de 12 y 13 años requerirán de una autorización judicial para proceder a tal modificación.

Sin embargo, este anteproyecto de ley no contempla su aplicación en la población migrante en España ni a personas no binarias (aquellas que no se reconocen en ningún género).