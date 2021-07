Celebración de hinchas “no estaba permitida, pero evitamos confrontación”, esto respondieron las autoridades de Cali.

Lo anterior, después de la gran celebración de hinchas americanos que se adelantó en el puente de la Autopista con 26.

El puente de la discordia en Cali

El puente que queda en la Autopista con 26 se convirtió en la manzana de la discordia en Cali. Lo anterior, debido a que hinchas del América de Cali se lo tomaron desde hace días para cambiarle la cara con los colores de su equipo.

El concejal Fernando Tamayo dijo que “Este cruce quedó sin semaforización y la barra del Barón Rojo se tomó este lugar y son los que gobiernan esta zona. Paran los carros y le piden cuota para que puedan transitar. Si la gente se niega a pagar, no los dejan pasar. Entonces, no es un bloqueo sino peajes urbanos de gente que no debería estar regulando el tráfico”.

Añadió que “Allí han hecho lo que se les da la gana: el puente lo pintaron y están invitando a una inauguración del sitio al que denominaron Puente de Villa Diablo, mañana hay actividad a las 6:00 p.m. ¿Vamos a seguir permitiendo que cualquiera gobierne en Cali? ¿La ciudadanía se tiene que seguir sometiendo a pagarle a cualquiera que le quiera cobrar peaje por circular vulnerando su derecho a la movilidad?”.

Esto trajo todo tipo de reacciones, quien primero respondió fue el Director de Planeación de la Alcaldía de Cali, Roy Alejandro Barreras. “En Puente de Autopista con 26. Adelantaremos proceso de concertación entre comunidad del sector y jóvenes de la barra, quienes se reúnen en este sector hace 24 años, para construir conjuntamente diseño en este espacio que incluya y represente a todos los actores del territorio”.

Incluso, un grupo de caleños se estaban organizando para tapar los murales. Esto con el fin de “recuperar” los espacios de la ciudad intervenidos por nuevas expresiones que algunos apoyan y otros rechazan. La convocatoria era para ir a estos puntos y pintar de gris los “mensajes de odio” que se encontraban en varios sitios de la ciudad. Tanto allí en la autopista con 26, como en la Calle 5. En el mensaje, también pedían llevar pintura gris basalto con el fin de tapar lo hechos por estas personas.

Celebración de hinchas en Villa Diablo

Por otra parte, varios sectores de la población caleña estaban en contra de esta intervención y peor, cuando se enteraron del nombre con el que lo bautizarían, Villa Diablo. Esto aumentó el rechazo por lo hecho en este punto del barrio Las Acacias. Por otra parte, los hinchas continuaron adelante con el lanzamiento de su proyecto Villa Diablo ante la mirada inerme de las autoridades locales.

La Alcaldía de Cali temprano este viernes, había dicho que la celebración en este punto estaba prohibida. Esto, sumado a la medida de Pico y Cédula que empezó a regir ayer para intentar bajar el pico de contagio en la ciudad, cuya ocupación de camas UCI sigue siendo alta.

Nada impidió que se viviera el carnaval en Villa Diablo, donde cientos de hinchas acudieron para el lanzamiento del polémico puente. Aquí algunos videos de lo que se vivió ayer en el sector.

En estos momentos en la autopista con 23, hinchas inauguran "Villa del Di4blo". pic.twitter.com/nGvCD37GtR — CaliWeb (@CaliWebCo) July 3, 2021

La hincha de @AmericadeCali en la inauguración de Villa Diablo, puente de la luna. 👹 pic.twitter.com/fPgBsskBDX — 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐙𝐮ñ𝐢𝐠𝐚  (@SaraZuiga) July 3, 2021

Así está Cali a esta hora. Puente Villa del Díablo.



Gente hpta hay de sobra. pic.twitter.com/TChq2yiFFr — L£dRodrí¶uez (@EdLRodrigueZ) July 3, 2021

Frente a esto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, se pronunció. El funcionario dijo que “Es un tema de una expresión social y cultural. Resaltar que no hubo bloqueos, solo hubo unas manifestaciones. Se llegó con la secretaría de Salud, algunas personas de espacio público, se les hizo correr para que no estuvieran sobre la T y se les llamó la atención también sobre la aplicación de los protocolos (de bioseguridad), se les entregaron bastantes máscaras y se les dio bastante alcohol”.

Añadió que “se les dijo que no estaba permitido. No tenían permiso, pero tratamos de evitar la confrontación e hicimos lo que está en los protocolos de mediación. Llegó un personal de la secretaría de Paz, trató de mediar y simplemente desocuparon el sector después de estar un rato de estar ahí”.