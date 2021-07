El puente de la autopista con 26 es la manzana de la discordia en Cali, lo anterior, debido a murales que se pintaron en este punto.

Se trata de expresiones artísticas de la barra Barón Rojo Sur del América de Cali quienes hace días se tomaron el sector para transformarlo con los colores de su equipo.

Sobre los murales del América

La belleza está en el ojo del observador pero la polémica que se vive en Cali por cuenta de esta expresión cultural va en crecimiento. Unos defienden que se trata de un proceso de recuperación del espacio y otros lo ven como parte de un desgobierno en la ciudad.

Sobre esto, el concejal Fernando Tamayo se pronunció diciendo que “Lo que vivimos durante 55 días en Cali, una ciudad con bloqueos, sin autoridad institucional y en manos de agentes externos que hicieron con la población caleña lo que se les dio la gana: cerrar vías, cobrar peajes, robar al comercio, dejó a la vista que no fuimos capaces de contener el caos, el desorden y la anarquía que nos quisieron imponer unos desadaptados”.

Tamayo no escatimó en reclamos ante la toma de esta zona de la ciudad y en plenaria del Concejo de Cali lo expuso sin titubeos. “Este cruce quedó sin semaforización y la barra del Barón Rojo se tomó este lugar y son los que gobiernan esta zona. Paran los carros y le piden cuota para que puedan transitar. Si la gente se niega a pagar, no los dejan pasar. Entonces, no es un bloqueo sino peajes urbanos de gente que no debería estar regulando el tráfico”.

Añadió que “Allí han hecho lo que se les da la gana: el puente lo pintaron y están invitando a una inauguración del sitio al que denominaron Puente de Villa Diablo, mañana hay actividad a las 6:00 p.m. ¿Vamos a seguir permitiendo que cualquiera gobierne en Cali? ¿La ciudadanía se tiene que seguir sometiendo a pagarle a cualquiera que le quiera cobrar peaje por circular vulnerando su derecho a la movilidad?”.

Planeación responde sobre el puente

Frente a este tema, el Director de Planeación de Santiago de Cali, Roy Alejandro Barreras, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje. En él, asegura que “En Puente de Autopista con 26. Adelantaremos proceso de concertación entre comunidad del sector y jóvenes de la barra, quienes se reúnen en este sector hace 24 años, para construir conjuntamente diseño en este espacio que incluya y represente a todos los actores del territorio”. Esto, debido a que el barrio Las Acacias, en este punto de la ciudad, ha sido históricamente ocupado por la barra del Barón Rojo y muchos de sus integrantes viven en los alrededores.

Lo anterior, “teniendo como base que estos desde hace más de 24 años siempre se reúnen en la cancha de este sector, los cuales quieren liderar un proceso social y a su vez aportar sus proyectos a la comunidad”, aseguró el Director de Planeación de Cali en un comunicado.

Por ahora se adelantan mesas de diálogo pero para este viernes se estaba invitando a la comunidad a participar de un evento en horas de la tarde. En este, ser haría la inauguración de, como quisieron nombrarlo, “Villa Diablo”. Esto causó el rechazo de varios sectores de la población pues no solo los murales sino el nombre, es inapropiado.

Planean borrar los murales

Por lo tanto, un grupo de caleños indignados con la situación hicieron una convocatoria por redes sociales. Esto con el fin de “recuperar” los espacios de la ciudad intervenidos por nuevas expresiones que algunos apoyan y otros rechazan. La convocatoria era para ir a estos puntos y pintar de gris los “mensajes de odio” que se encontraban en varios sitios de la ciudad. Tanto allí en la autopista con 26, como en la Calle 5. En el mensaje, también pedían llevar pintura gris basalto con el fin de tapar lo hechos por estas personas.

Este grupo de caleños en mención, hacen parte del colectivo “Todos somos Cali”, del que participa activamente el polémico Andrés Escobar. Para los que no tienen el nombre presente, Andrés Escobar es el publicista que durante el Paro Nacional apareció disparando un arma de fuego contra manifestantes en el sector de Ciudad Jardín el pasado 28 de mayo.

Frente a este panorama, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, hizo un llamado a la tranquilidad. Lo anterior, debido a que el mensaje difundido por el colectivo “Todos somos Cali” decía que su jornada de recuperación estaría acompañado por la Policía de Cali, algo que generó indignación. “He verificado con nuestra Policía Nacional, he verificado con el Ejército Nacional… no tienen conocimiento ni están apoyando ningún tipo de marcha”.

Dice que “existen personas que quieren colaborarnos en el tema de espacio público, colaborarnos en las labores de limpiar, verificar, pero en este momento yo quisiera llamar a la tranquilidad. A estar un poco tranquilos que nosotros vamos a hacer desde Espacio Público, desde los programas de Graficalia, desde los programas de aseos; mantenimiento y limpieza de todas las áreas, estamos jugados con una maquinaria y unas cuadrillas que tenemos por sectores a eso”.

#Importante | El secretario Carlos Soler se refirió a una marcha que convocan en Cali, a través de redes, para el 4 de julio.



Por ahora, la discusión sobre las intervenciones en el espacio público de Cali y los actores que deciden cambiarle la cara a la ciudad, esta abierta.