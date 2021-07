¿Vainazo a Claudia López? Alcalde de Cali prende la polémica en redes con un tuit en el que defiende a manifestantes.

Jorge Iván Ospina dijo que “Acusar a todo manifestante como vándalo es realmente estúpido”.

Ospina interrogado por la Fiscalía

El día de ayer el alcalde Jorge Iván Ospina, declaró al finalizar el interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación que de no haberse llevado a cabo el diálogo para levantar los bloqueos durante el paro nacional, la ciudad estaría en una guerra. Lo anterior, después de que el ente investigador lo citara para que rindiera cuentas por los bloqueos y desmanes en la ciudad.

“Ante todo, se trata de poder colocar en consideración que no se dialoga para que se bloquee, se dialoga para que a través del diálogo exista desbloqueo. Se conversa para que el diálogo sea la herramienta que nos posibilite una movilidad integral para todos”, dijo el mandatario caleño una vez terminada la diligencia.

Añadió que “el diálogo tiene entonces, como propósito y objetivo, superar las causas estructurales que han traído a este paro, y evitar así los efectos, como son los bloqueos”. Ospina no se opuso a la citación, de hecho, se mostró muy receptivo al decir que “Me parece lógico que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen lo que ha ocurrido en Colombia entera y en Cali. Me parece lógico que me convoquen a que dé mi declaración al respecto y me parece también lógico que se vaya hasta las últimas consecuencias. ¿Quién animó el bloqueo? ¿Cómo hubo premeditación para las acciones violentas? Desafortunadamente ¿por qué mueren personas? ¿Quiénes han violado los derechos humanos? Sí que es importante que esto se conozca”.

En la indagatoria, Ospina destacó que desde la Alcaldía son consientes, respetan y comprenden las investigaciones que adelanta la FGN “en relación a la violación de derechos humanos que han ocurrido en la ciudad durante el período del paro”. También admitió que deberá proveer todas las evidencias y todas las argumentaciones de lo actuado, como Alcaldía, durante el periodo que se ha desarrollado el paro. Por último, destacó “la importancia de que los seres humanos nos anclemos en nuestros principios”.

Claudia López contra el mundo

Por otra parte, el ambiente político en el centro del país no es menos tenso. Hace días la alcaldesa de Bogotá Claudia López condenó el vandalismo. Esto, haciendo referencia a los implementos que la Colombia Humana le dio a los manifestantes.

“Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se Respeta!”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

Después de esto, el senador Gustavo Bolívar anunció acciones legales contra la alcaldesa de Bogotá y 12 personas más por injuria y calumnia. Según dijo Bolívar en un Facebook Live, le había tocado sacar a su familia del país por amenazas de muerte.

Esta fue la transmisión donde anunció la denuncia penal contra las personas que lo señalaron de financiar “grupos ilegales al margen de la ley”.

Ospina prende las redes

En la mañana de este viernes, el alcalde Jorge Iván Ospina hizo un trino sin destinatario pero que varias personas lo apuntaron contra la alcaldesa de Bogotá. Esta riña no es nueva y va desde las elecciones para alcalde cuando López dijo que no votaría por Jorge Iván Ospina. Desde entonces han mostrado sus diferencias siendo del mismo partido político.

Por lo anterior, y ante la polémica en Bogotá por cuenta de los desmanes presentados, este trino no pasa desapercibido ante las palabras de la alcaldesa contra los actos vandálicos en la capital del país. Ospina escribió en su cuenta de Twitter que “Acusar a todo manifestante como vándalo es realmente estúpido”.