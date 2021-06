Gustavo Bolívar contraataca, ahora anuncia acciones legales contra Claudia López por injuria y calumnia.

El anuncio lo hizo por medio de un Facebook Live y ratificado por Andrés Camilo Hernández, jefe de prensa de Gustavo Petro.

Así empezó la tormenta política

Después de los duros señalamientos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra la Colombia Humana, estalló la polémica. En su cuenta de Twitter, la mandataria escribió que “Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se Respeta!”.

Luego de esto, la tormenta llegó a las redes sociales donde los militantes de la Colombia Humana y ciudadanos indignados se descargaron. Pero no fueron los únicos, tanto el senador Gustavo Bolívar como el también senador, Gustavo Petro, respondieron.

Primero Bolívar trató de mentirosa a Claudia López diciéndole que “ahí están las facturas de lo comprado”. Esto refiriéndose a la Vaki que realizó el senador para proteger a los manifestantes de la Primera Línea.

“#ClaudiaMentirosa Ahí están las facturas de lo comprado: Cascos, gafas, respiradores y medicinas. Ni un peso en efectivo a nadie. Sé que está desesperada por su pésima gestión pero no busque culpables más allá de su ineficiencia ni ponga en riesgo mi vida como lo hace el uribismo” escribió Bolivar en su Twitter.

Luego, el líder progresista hizo lo suyo pidiendo a Claudia López rectificar lo escrito en su cuenta de Twitter.

“Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no utilizar el Esmad”

Bolívar anuncia medidas legales

El senador Gustavo Bolívar hizo hoy un Facebook Live anunciando medidas legales contra la alcaldesa bogotana y 12 personas más por injuria y calumnia.

“Yo hice una Vaki para recogerle fondos a los jóvenes de la Primera Línea. Para comprarles elementos de protección, nada más. Únicamente se compraron los cascos, los guantes, las gafas y reemplazamos los escudos por respiradores”, dijo Bolívar.

Añadió que “de dónde saca esta señora Claudia López, que me pareció muy miserable la verdad, que nosotros estamos financiando grupos ilegales. De dónde saca el uribismo, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal que nosotros estamos financiando grupos terroristas. Yo no considero que los jóvenes de Primera Línea sean grupos terroristas”.

“He tomado una decisión, porque las amenazas que me han hecho son bastante brutales a mí y a mi familia. No les voy a contar infidencias pero he tenido que sacar familiares de Colombia. He tomado la decisión con los abogados Augusto Ocampo y Miguel Angel del Río instaurar acciones penales contra todas estas personas que han dicho que yo financio grupos terroristas e ilegales”.

La información fue ratificada por el jefe de prensa de Gustavo Petro, Andrés Camilo Hernández en su cuenta de Twitter.

