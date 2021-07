“De la glorieta para allá no prestamos servicio de Policía”: oficiales de Siloé

Oficiales de Policía de Siloé respondieron “de la glorieta para allá no prestamos servicio de Policía”, cuando ciudadanos les pidieron ayuda.

Así quedó registrado en video cuando unos ciudadanos le pidieron apoyo a los oficiales para recuperar una moto robada.

Oficiales no puede entrar a Siloé

La historia empieza en la noche de ayer cuando delincuentes robaron una moto en el barrio Siloé, en la ladera de Cali. El dueño de la moto, tenía un sistema de rastreo satelital instalado en el vehículo y esto permitió ubicarla en este sector de la ciudad. Como la zona está acordonada por las autoridades, el ciudadano acudió a ellas para pedirles colaboración en la recuperación de su vehículo.

Es ahí cuando los policías lanzan la particular frase que generó preocupación entre los caleños pues, aceptaron que no tienen el control. No solo eso, sino que añadieron que incluso las personas en ese sector tenían armas de largo alcance.

— Comando, buenas noches. Tenemos una moto aquí a 5 minutos robada, tenemos la ubicación. ¿Será que nos pueden brindar apoyo?

— No.

— ¿No?

— Si es de esta glorieta hacia arriba, nosotros no podemos ejercer el servicio de Policía.

— Ah, juepucha. No, y para meternos nosotros hasta allá queda muy complicado eso.

— Le vamos a ser sinceros. Ustedes pasan para allá y esa gente tiene fusil.

— Uy, hermano.

La anterior fue la conversación entre la persona que tenía un celular en la mano rastreando la ubicación del vehículo y los patrulleros de policía que custodiaban el sector.

El video es exclusivo del medio local Radio Reloj y fue publicado en la mañana de hoy en su página de Facebook. Este es muestra la gravedad de orden público en la zona.

"Usted pasa pa allá y esa gente tiene fusil", es lo que le dice uniformados de la Policía a un grupo de personas que… Publicado por Radio Reloj Cali en Viernes, 2 de julio de 2021

La Policía perdió el control

El panorama no es nuevo en esta zona de la ciudad, el pasado 5 de junio en rueda de prensa, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali aceptó que no tienen el control sobre Siloé. De hecho, anunciaron un operativo para ingresar a la ladera de Cali que hasta ahora no se ha podido realizar.

Este es el video en el que Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía de Cali, hace el anuncio de la intervención. En el minuto 2:28 se escucha la respuesta que confirma el operativo en La Sultana, sector de Siloé.

Atención.



Rueda de prensa de la @PoliciaCali donde las autoridades hablan acerca del enfrentamiento de ayer en el punto de resistencia Paso del Comercio que dejó 2 personas muertas. pic.twitter.com/yjhMbEdU34 — Jaramillo (@JuIianJaraUribe) June 5, 2021

“Sabemos que hay una situación muy fuerte en La Sultana, allá hay unas bandas delincuenciales tomando ese control. Como la Policía fue despojada de su sitio donde trabaja, en la estación, no hemos podido llegar a estos lugares para poder verificar qué es lo que está pasando”, dijo el comandante de la Policía de Cali.

Luego, añadió que “Ya estamos próximos a volver a ingresar a Siloé para así restablecer el orden público en este sector”. Desde entonces y hasta ahora, solo se han registrado de hombres armados encapuchados que instauraron un toque de queda en el sector desde las 10:00 p.m.

Así lo registramos en días anteriores con un video de cámara de seguridad que muestra un escuadrón de hombres apuntando con fusiles a las ventanas.