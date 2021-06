Se ha ganado todo tipo de críticas. (VIDEO) Concejal en estado de embriaguez protagonizó escándalo en estación de Policía.

En el ojo del huracán se encuentra el concejal de Piedecuesta Octavio Cárdenas. Esto por el bochornoso escándalo que protagonizó mientras estaba en aparente estado de embriaguez.

En un video que se está siendo viral en redes sociales, se puede ver al concejal reclamándole a varios policías, que lo detuvieron tras verse involucrado en una riña.

Según se conoció, tuvo que ser detenido, dirigido a la estación y le interpusieron una orden de comparendo por alteración a la tranquilidad.

“Mire soy concejal de Piedecuesta y lo que hacen aquí no lo pueden hacer, grábenme todo lo que quiera, pero eso no lo pueden hacer”, dice el concejal, en lo que sería un nuevo caso de ¿usted no sabe quién soy yo?

En la filmación se aprecia cómo continúa arremetiendo contra los oficiales, justificándose que no conocen las necesidades de Piedecuesta.

“Guárdenme, métanme al calabozo, hagan lo que quieran conmigo, les voy a decir algo, todos los que están aquí ni viven en Piedecuesta (groserías), no conocen de las necesidades (groserías)”, expresa.

El caso se habría registrado este martes 29 de junio.

