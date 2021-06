El hombre comenta que fue asaltado en la localidad de Kennedy. Concejal de Cajicá denuncia que lo robaron y secuestraron en Bogotá.

El concejal Armando Cajamarca comentó que fue asaltado por criminales fuertemente armados en la ciudad de Bogotá. Según su testimonio, tres delincuentes lo amenazaron fuertemente armados y le robaron una cantidad de cosas que suman una millonada.

Al suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, Cajamarca comentó que lo asaltaron, mientras se movilizaba en su camioneta. Además, le habrían hurtado una gran suma de dinero que llevaba al interior del vehículo. También cuenta que le habrían robado el celular.

El concejal comentó que a parte, los delincuentes lo habrían secuestrado. Señaló que a parte de robarle sus pertenencias, lo retuvieron por media hora en el vehículo y lo dejaron sobre la Avenida Américas con Calle 13. Los hechos habrían ocurrido más específicamente en el barrio Castilla, de la localidad al sur de la capital.

“Me atracan tres sujetos, fuertemente armados, y no solo se conforman con atracarme, sino también con robarme una fuerte suma de dinero, robarme mi celular y aparte me secuestran y me dejan más o menos media hora adelante abandonado por la calle 13 con Américas”, fueron las palabras del concejal.

Los videos de las cámaras de seguridad registraron el hecho. Además, se puede observar en los videos de estas cómo el concejal trató de huir de los delincuentes, sin embargo no lo logró.

Este hecho se suma al ya registrado en la noche de ayer, en el que un bus de SITP fue secuestrado y hurtado con pasajeros a bordo. Los delincuentes obligaron al conductor a dirigirse hacia el barrio Santa Fe, zona de tolerancia de Bogotá.

Según la información entregada por la Policía siete delincuentes habrían secuestrado un bus de SITP en el sur de la ciudad de Bogotá. Los personajes obligaron al conductor a llevarlos hacia el barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad.

Mientras, al interior del vehículo se encontraban varios pasajeros, a los cuales les hurtaron sus pertenencias mientras los amenazaban.

El hecho se habría presentado inicialmente en Ciudad Bolívar, los ciudadanos que notaron que algo pasaba en el vehículo alertaron a los agentes de Policía, por medio de la línea 123. Este aviso permitió que se activara la red de cuadrantes

Después de varios seguimientos, los ladrones finalmente fueron capturados en la localidad de Los Mártires. La Policía informó que seis de los delincuentes son de nacionalidad venezolana, el otro hombre de los siete era colombiano.

La Policía informó que los delitos para los capturados serían secuestro y hurto a pasajeros.

“Fueron abordados en Ciudad Bolívar y obligan al conductor a cambiar la ruta, gracias a la información de la comunidad nuestros cuadrantes logran interceptar el vehículo y capturar los sujetos.”, escribió la policía.