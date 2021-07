Mayores de 50 años en Cali recibirán desde este jueves la vacuna de Janssen, así lo confirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.

La funcionaria informó que estas fueron las dosis entregadas por la Secretaría de Salud del Valle del Cauca.

Adultos sin vacuna recibirán Janssen

Miyerlandi Torres explicó que esta vacuna será para esos adultos mayores de 50 años que no han recibido la vacuna. “Hemos recibido en la ciudad de Cali 27.000 dosis de la vacuna de Janssen. Esta vacuna es específicamente para adultos mayores de 50 años quienes no han ido a vacunarse. Es el momento de que estas personas, que no creen en la vacuna, accedan a este biológico que es una sola dosis”, dijo la funcionaria.

Este martes llegaron al Valle del Cauca 28.000 dosis de la vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Sobre esta vacuna hay varias ventajas, la primera, es que no necesita temperaturas tan bajas para su conservación; por tanto, su transporte es mucho menos complicado que vacunas de otras farmacéuticas. También, que solo requiere de una sola aplicación para lograr la inmunidad total, no dos como otros biológicos.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, indicó que 27.000 dosis fueron entregadas a Cali. Aseguró que con 1.200 se vacunará la población rural dispersa del municipio de El Dovio.

En estos puntos podrá recibir su vacuna

La secretaria de Salud de Cali, explicó que esta vacuna solo será aplicada en los siguientes puntos.

Megacentros de La 14 de Calima

Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Coliseo El Pueblo

Coliseo María Isabel Urrutia

Cosmocentro

Sede sur de la Universidad Libre

Sedes de La Casona

El Poblado de la Fundación Carvajal

Institución Educativa Nuevo Latir.

En cuanto al punto de vacunación en la Institución Educativa Nuevo Latir, con atención solo el próximo sábado y domingo. “Es la hora de ponernos al día con la vacuna. Esos adultos mayores de 50 años que no creían, pueden acceder a una sola dosis. También recordar que hemos dispuesto de esta vacuna de Janssen 6000 biológicos para habitantes de calle, personas de difícil contacto”, concluyó Torres.

Este fue el tuit compartido por la funcionaria en el que hace la invitación para recibir la vacuna de Janssen.