“Monumento de Puerto Rellena no debe ser destruido”: Alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que el “monumento de Puerto Rellena no debe ser destruido, máximo trasladado”. Esto ocurrió cuando se le preguntó por los permisos para mantenerlo en su sitio y los reclamos por su gestión.

Ospina no quitará el monumento

Esta mañana el alcalde Jorge Iván Ospina reiteró, ante la polémica que causó el monumento de Puerto Resistencia, que no lo quitará. Este monumento en mención, es la mano que se encuentra en el barrio Puerto Rellena, al suroriente de Cali, sosteniendo un letrero de resistencia. También, manifestó su intención de trasladarlo ante una eventual necesidad de construcción.

Este monumento se inauguró el pasado 14 de junio en una actividad cultural que incluyó artistas tocando en vivo. En ese entonces, aún permanecían los bloqueos en el sector que impedían la movilidad. Una vez levantaron los bloqueos, algunos ciudadanos le reclamaron al alcalde la pertinencia del monumento y su necesidad de quitarlo.

Incluso, una de las polémicas más fuertes fue el pasado 26 de junio. En ese entonces, el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Brigadier General Juan Carlos Montes, dijo que se desmontaría la estructura. Ese mismo día, la alcaldía de Cali se pronunció diciendo que eso no sería así y que se buscaría la legalidad para su permanencia. Así pues, se convirtió en el monumento de la discordia en el suroriente de la ciudad.

Desde entonces, hasta hoy, su respuesta no ha cambiado. El mandatario dijo que “las sociedades evolucionan, hay aquí una manifestación popular de un monumento, que no debe ser destruido. Máximo debe ser trasladado a un sitio donde no tenga una dificultad futura; pero yo particularmente no me siento arrepentido de posibilitar que los jóvenes lo hayan desarrollado”.

Alcalde de Cali lo trasladaría

Aunque el mandatario dijo que estaba en contra de la destrucción del monumento, añadió que podría presentarse un eventual traslado. Lo anterior, si la administración distrital se ve en la necesidad de construir una ruta del MÍO por donde queda actualmente el monumento.

“Si llegáramos a necesitar ese espacio como corredor del MÍO, construiríamos con ellos un acuerdo negociado”, dijo el mandatario caleño.

En el minuto 3:52 de este video, se escucha la respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cuando se le pregunta por el destino del monumento.