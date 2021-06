Lo que dice el dictamen de Medicina Legal sobre estado mental de mamá de Sara Sofía. Van más de seis meses de angustia por la desaparición de la pequeña Sara Sofia.

Por lo pronto, todo sigue en investigación mientras su mamá, Carolina Galván, pasa sus días en la cárcel.

A propósito, la Fiscalía solicitó que Medicina Legal realizara una serie de exámenes para determinar el estado mental de la capturada.

Según se sabe, Medicina Legal ya terminó el análisis, concluyendo que Galván se encuentra en sus cinco sentidos.

Lo que dice el dictamen de Medicina Legal sobre estado mental de mamá de Sara Sofía

Noticias RCN expuso el dictamen realizado por una psicóloga, el cual señala señala que la mujer está en plena facultad de sus funciones mentales para declarar, hacer preacuerdos y rendir diligencias de indagación ante las autoridades.

“Se considera que la examinada cuenta con la capacidad mental para declarar, negociar preacuerdos y rendir diligencias de indagación“, señala un aparte del dictamen.

Mamá de Sara Sofía

En una reciente entrevista con El Tiempo, Galván se refirió a los hechos por los que la investigan. También, expuso su actual situación en la cárcel donde pasa sus días.

En esa medida, se refirió al peligro que podría correr si la cambian de patio; también confesó que ha intentado suicidarse.

“Yo ni siquiera sé bien qué fue lo que pasó con la niña. Mis compañeras de celda me apoyan para que no me cambien de patio porque temen que me pase algo. Estoy estudiando y aprendiendo manualidades y tengo atención psicológica. También tengo atención psicológica. Pero me he intentado quitar la vida”, dijo.

De otro modo, cuando le preguntaron sobre su familia les agredió y pidió perdón: “Les agradezco por apoyarme a pesar de tanto dolor. Yo deseaba salir adelante y demostrarles a ellos que era útil. Le doy las gracias a la suegra de mi hermana por todo lo que hizo. Le pido perdón a todos por lo que pasó. Nunca imaginé que esto fuera a pasar”.

Sobre el día de los hechos, expuso en el medio que el 27 de enero del 2021 le dejo a Nilson el cuidado de Sara Sofia. “Me fui de la casa a las 11 de la mañana, tenía que trabajar. Regresé a las tres de la tarde y encontré a la niña dormida. No la moví para no despertarla. Vi cómo Nilson entraba y salía del cuarto preocupado. Luego me dice que vea cómo está la niña. Botaba una espuma por la nariz. Entré en shock, grité y lloré. No sabía qué hacer y Nilson me callaba y me decía que le bajara porque la vecina se podía dar cuenta. Tenía miedo de que se los llevaran a la cárcel. Luego me enteré de que él la había llevado al caño. Traté de buscarla pero ya no estaba. Todo fue confuso”, sostuvo.