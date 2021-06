“Me he intentado quitar la vida”: mamá de Sara Sofía

Mamá de Sara Sofía dice que ha intentado quitarse la vida. La pequeña Sara Sofía cumple seis meses desaparecida y, aunque todavía no hay certeza sobre su paradero, las autoridades ya saben cómo juzgarán a la madre de la menor, Carolina Galván, y a su expareja, Nilson Díaz.

En el documento de acusación, que reveló Noticias Caracol, se lee que mantendrán la hipótesis del asesinato. Esto, tras no encontrar mayores indicios sobre las otras historias que se conocieron.

En una reciente entrevista con El Tiempo, Galván se refirió a los hechos por los que la investigan. También, expuso su actual situación en la cárcel donde pasa sus días.

En esa medida, se refirió al peligro que podría correr si la cambian de patio; también confesó que ha intentado suicidarse.

“Yo ni siquiera sé bien qué fue lo que pasó con la niña. Mis compañeras de celda me apoyan para que no me cambien de patio porque temen que me pase algo. Estoy estudiando y aprendiendo manualidades y tengo atención psicológica. También tengo atención psicológica. Pero me he intentado quitar la vida”, dijo.

De otro modo, cuando le preguntaron sobre su familia les agredió y pidió perdón: “Les agradezco por apoyarme a pesar de tanto dolor. Yo deseaba salir adelante y demostrarles a ellos que era útil. Le doy las gracias a la suegra de mi hermana por todo lo que hizo. Le pido perdón a todos por lo que pasó. Nunca imaginé que esto fuera a pasar”.

Sobre el día de los hechos, expuso en el medio que el 27 de enero del 2021 le dejo a Nilson el cuidado de Sara Sofia. “Me fui de la casa a las 11 de la mañana, tenía que trabajar. Regresé a las tres de la tarde y encontré a la niña dormida. No la moví para no despertarla. Vi cómo Nilson entraba y salía del cuarto preocupado. Luego me dice que vea cómo está la niña. Botaba una espuma por la nariz. Entré en shock, grité y lloré. No sabía qué hacer y Nilson me callaba y me decía que le bajara porque la vecina se podía dar cuenta. Tenía miedo de que se los llevaran a la cárcel. Luego me enteré de que él la había llevado al caño. Traté de buscarla pero ya no estaba. Todo fue confuso”, sostuvo.

