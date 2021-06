Luego de que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, indicara que no descartaba una posibilidad de una precandidatura para las elecciones que se avecinan en el 2022, en la útimas horas también se conoció un pronunciamiento de Paloma Valencia, su compañera en el Senado. Paloma Valencia también ha dejado claro su deseo de llegar a la Casa de Nariño, así como Cabal.

La periodista Vicky Dávila le preguntó a Paloma Valencia en Semana si va a ser precandidata por el Centro Democrático.

Aunque la senadora respondió que todavía sigue decidiéndolo, esto no quiere decir que deseche la idea. “Yo quiero ser presidenta de Colombia, pero uno tiene que serlo no cuando uno quiere, sino cuando convence a la ciudadanía”, dijo en Semana.

La congresista agregó que, si bien es cierto que ya hay nombres en el sonajero del Centro Democrático, ella está evaluando si es el momento de poner su nombre a consideración de los colombianos con miras a llegar a la Casa de Nariño en 2022.

Así mismo, aseguró que hay muchas personas detrás insistiéndole que se lance.

“Hemos empezado a estructurar con ellos cuál sería nuestro proyecto políticó, pero no hay nada que me importe más que mi país y mis aspiraciones individuales son menores a que Colombia esté bien y eso lo estoy discutiendo con la gente que me está acompañando”, indicó Valencia.

La congresista también habló de que en la coyuntura actual se necesitan ideas que defiendan la seguridad y el proceso productivo y que es importante recuperar las industrias privadas, sobre la base de ‘garantizarles a los colombianos vivir en la seguridad’.

Sin embargo, también aseguró que es mandatorio eliminar la pobreza.

“Estamos trabajando para tratar de buscar los recursos para esos propósitos y muy pronto, con el equipo que me acompaña, tomaremos la decisión de si lo que debemos hacer es buscar una candidatura o acompañar a algunos de los nombres que ya está sonando”, expuso.

En ese sentido, Valencia está en el mismo escenario de su compañera de colectividad, la senadora María Fernanda Cabal, que no ha dado un anuncio formal sobre una posible candidatura pero también ha manifestado sus deseos de ser la candidata del uribismo.