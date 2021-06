Procuraduría ordenó a docentes, alcaldes y gobernadores a garantizar el regreso a clases presenciales

Este viernes la Procuraduría ordenó garantizar el regreso a clases presenciales a docentes y autoridades locales.

El comunicado, firmado por la procuradora Margarita Cabello, exhorta a los alcaldes y gobernadores retomar estas actividades.

Además, pide que sea un “regreso urgente de niños y jóvenes” en todo el país.

Procuraduría ordenó garantizar el regreso a clases presenciales

En la directiva, el ente exhorta a gobernadores y alcaldes “a fortalecer las acciones necesarias para la correcta implementación de medidas de bioseguridad que garanticen el retorno seguro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en los establecimientos educativos”.

Luego, instó a las autoridades a aplicar las medidas “que permitan el retorno de las actividades laborales”.

Y, finalmente, exhortó a los docentes a retomar dichas actividades de manera presencial, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y el de Educación.

Esta es la directiva número 012:

Atentos: @PGN_COL exhorta a docentes, alcaldes y gobernadores a garantizar regreso urgente de niños y jóvenes a clases presenciales en todo el país. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/eMN3zwscw2 — Ricardo Ospina (@ricarospina) June 25, 2021

Justamente este viernes Fecode se pronunció sobre el regreso a clases, fijado para el 15 de julio por el Gobierno Nacional. La federación aseguró que no hay condiciones para la presencialidad.

Por otro lado, a través de la cuenta de Twitter el sindicato escribió que: “quien no cumplirá con la fecha del 15 de julio para la presencialidad educativa es el Gobierno, entre otros motivos, por la falta de vacunas. Si un maestro a la fecha no ha recibido la segunda dosis sería un riesgo no sólo para su salud, sino para toda la comunidad educativa”.