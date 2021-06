Fecode pide prima de vacaciones y asegura que no hay condiciones para la presencialidad. El Comité Ejecutivo emitió un comunicado luego de la reunión con el Gobierno de este 24 de junio de 2021.

En el documento, Fecode le pide al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos del 2019.

Lo que dice Fecode

En el boletín publicado en la redes sociales, Fecode pide el cumplimiento de lo que quedó en el acta del 2019. En esta hace referencia al pago de la proporcionalidad de la prima de vacaciones.

Asimismo, el Comité de Fecode aseguró que se realizó un verificación de las condiciones de las instituciones educativas.

“Los gobiernos escolares de las instituciones educativas, conjuntamente con los padres de familia, luego de una rigurosa verificación de las condiciones exigidas para el retorno al aula regular, autónoma y responsablemente serán quienes tomen las decisiones correspondientes“, dice el comunicado.

Asimismo, indicó que “de acuerdo con las más de 140 organizaciones de la salud reconocidas en el país, en la actualidad no hay condiciones para un retorno presencial seguro“.

Al respecto, Fecode propone la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que junto al gobierno para que evalúen las condiciones.

Por otro lado, a través de la cuenta de Twitter el sindicato escribió que: “quien no cumplirá con la fecha del 15 de julio para la presencialidad educativa es el Gobierno, entre otros motivos, por la falta de vacunas. Si un maestro a la fecha no ha recibido la segunda dosis sería un riesgo no sólo para su salud, sino para toda la comunidad educativa”.

