Monje budista ha logrado salvar a más de 8.000 perros de ser sacrificados

De acuerdo con el portal web de Noticias RCN, el monje budista, Zhi Xiang, es amante de los animales y, a través de su religión, decidió salvar a cientos de cachorros.

Una obra llena de amor y consideración, monje budista ha salvado a más de 8.000 perros callejeros de ser sacrificados.

Según informó el portal citado, el hombre cuidad alrededor de 8.000 perros en su templos. Los animales han sido rescatados de una perrera que visita dos veces por semana. Allí, los canes son llevados tras ser encontrados en las calles.

La labor de Xiang ha permitido que los perros no sean sacrificados, ya que la ciudad no cuenta con una política para el cuidado de los animales. Zhi Xiang afirmó que, “tengo que rescatarlos, porque, si no lo gago, seguro que morirán”.

Duras cifras

De acuerdo con cifras locales, en 2019 se registraron 50 millones de animales callejeros en China, y, según la proyección, esta cifra podría llegar a duplicarse.

Los animales que han sido adoptado por el monje han sido llevados a su templo y allí, cientos de personas, conmovidos por la historia, adoptan a los cachorros.

