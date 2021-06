“Seguirán surgiendo variantes y eventualmente aparecerá una en la que las vacunas no funcionen”: Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó la situación que vive el país y el desafío de la reactivación. También se sinceró al afirmar que eventualmente aparecerá una variante en la que las vacunas no funcionen.

Esto, teniendo en cuenta la reciente alerta emitida por la llegada a Latinoamérica de la variante delta.

Ruiz planteó que en lo que resta del año se tendrá que reducir la mortalidad con la vacunación, como ya se ha visto reflejado en los más vulnerables frente al virus, como los mayores de 60, pues los primeros reportes indican que se ha tenido una reducción en la mortalidad de estos grupos de edad.

“La vacunación impacta, pero quien no se vacuna está llevando el costo más grande de esa decisión de no vacunarse”, dijo.

Eventualmente aparecerá una variante en la que las vacunas no funcionen

Frente la variante de interés delta, el ministro de Salud reiteró que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a revisar las decisiones y a tomarlas de manera articulada con la academia, cuerpos científicos y el consenso nacional, liderado por la Asociación Nacional de Infectología (ACIN).

“Muchas de esas decisiones surgen de recomendaciones de los expertos”, manifestó Ruiz Gómez, al destacar que ante el caso del aumento del intervalo de la segunda dosis de Pfizer y la probabilidad de que llegue la variante Delta, “lo que procede es revisar la evidencia. No hay que dejarse llevar por el primer estudio que surja…, con base en eso, si hay necesidad de acortar el tiempo, lo acortaremos. Esto no es de tener o no la razón, es de tomar la mejor decisión”, agregó.

También reiteró seguirán surgiendo variantes y eventualmente aparecerá una en la que las vacunas no funcionen, pues es algo que puede suceder y un riesgo que los científicos y autoridades sanitarias del mundo comprenden.