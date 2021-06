Aunque faltan más estudios sobre los biológicos de otros laboratorios, ya hay preocupación. Por eso le contamos cuáles son las vacunas con mayor efectividad para la variante delta del covid.

Hasta el momento se sabe que Public Health England, una agencia del Departamento de Salud de Reino Unido, ya estudió la efectividad de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer.

Y mostró el resultado de la efectividad de estas dos vacunas en la variante delta, la más potente hasta ahora.

Cuáles son las vacunas con mayor efectividad para la variante delta del covid

El estudio reveló que con una sola dosis de estos dos laboratorios se disminuye en un pequeño porcentaje el riesgo con esta variante.

Sin embargo, con las dos dosis hay un alto porcentaje de protección contra la delta, al igual que sucede con la alfa, del Reino Unido.

La preocupación de las personas se debe a que muy poco se sabe sobre el efecto de la vacuna de Sinovac.

En Indonesia, por ejemplo, médicos vacunados con las dos dosis de la china Sinovac terminaron hospitalizados tiempo después. Y en este país el rebrote se debe a la variante delta, indicó Forbes.

OMS: La variante delta de la covid-19 va camino de ser dominante en el mundo

La variante delta del coronavirus, detectada primero en la India y presente en más de 70 países, va camino de ser la dominante en el mundo. Esto, debido a su mayor capacidad de transmisión, advirtió la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan.

Esta variante “se está volviendo más prominente y dominante en algunas partes y esto es preocupante dada la información que tenemos sobre su transmisibilidad”, añadió el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Se tomarán decisiones si son necesarias: Minsalud

Frente la variante de interés Delta, el ministro de Salud reiteró que el Gobierno siempre ha estado dispuesto a revisar las decisiones y a tomarlas de manera articulada con la academia, cuerpos científicos y el consenso nacional, liderado por la Asociación Nacional de Infectología (ACIN).

“Muchas de esas decisiones surgen de recomendaciones de los expertos”, manifestó Ruiz Gómez, al destacar que ante el caso del aumento del intervalo de la segunda dosis de Pfizer y la probabilidad de que llegue la variante Delta, “lo que procede es revisar la evidencia. No hay que dejarse llevar por el primer estudio que surja…, con base en eso, si hay necesidad de acortar el tiempo, lo acortaremos. Esto no es de tener o no la razón, es de tomar la mejor decisión”, agregó.

También reiteró seguirán surgiendo variantes y eventualmente aparecerá una en la que las vacunas no funcionen, pues es algo que puede suceder y un riesgo que los científicos y autoridades sanitarias del mundo comprenden.