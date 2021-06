Álvaro Uribe se lanza contra Claudia López. El expresidente Álvaro Uribe en más de una ocasión ha criticado la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta vez, cuestionó su firmeza a la hora de contener a los vándalos.

Álvaro Uribe se lanza contra Claudia López por permitir que “vándalos destruyan la ciudad”

“Mis dificultades de opinión no me privan de expresar que la administración de Bogotá es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos; en ocasiones posa de autoridad, para no ejercerla dice proteger a los jóvenes y finalmente permite que vándalos destruyan la ciudad”, señaló en Twitter el expresidente.

Por su puesto que las palabras de Uribe dieron de qué hablar en Twitter.

“Mis dificultades de opinión no me privan de expresar que el antro que usted tiene por partido político es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos; en ocasiones los narcos posan con políticos de su partido”, ” les molestan los uribistas que construyen y aman los vándalos que destruyen, generan caos, acaban con la ciudad”, “así es mi Presidente. Y lo peor es que el presidente Duque no hace nada para sancionarla , destituirla y coger el control”, “Mis dificultades de opinión, ¿eso qué traduce? Será que por fin se dió cuenta que nos vale *#$&7)8 su opinión”, señalan algunos de los mensajes en respuesta a la publicación.

Manifestaciones en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno entregó el balance de la situación que se vivió en la ciudad este miércoles. 970 personas se manifestaron en 8 puntos de la ciudad: calle 80 con carrera 92, carrera 10 con 27 sur, Puente de la Dignidad, Terminal Sur y en los Portales Américas y Suba.

En cuanto al reporte de las manifestaciones del miércoles 23 de junio, la Secretaría de Gobierno detalló que a las 7:23 p.m. un grupo de manifestantes vandalizó el Portal Suba lanzando piedras y bombas incendiarias. Rompieron los ventanales e intentaron prenderle fuego a las instalaciones del Sistema: “El Esmad tuvo que intervenir. Allí mismo una mujer fue capturada y trasladada a la URI de Usaquén”.

La entidad agregó que horas más tarde, a las 9:20 p.m., una situación similar se presentó en Portal Américas: “Una vez más vándalos lanzaron piedras a la fuerza pública, tumbaron la reja de la entrada vehicular e intentaron ingresar y prenderle fuego al Supercade. El Esmad tuvo que intervenir. Por estos hechos 2 persona fue capturada y trasladada a la URI de Kennedy”.

La información entregada también da cuenta que en inmediaciones del Terminal del Sur, “el Esmad intervino hacia las 10:50 p.m. luego de que personas ajenas a la protesta lanzaran objetos contundentes contra las instalaciones”.

La Policía Metropolitana de Bogotá, informó que los enfrentamientos en inmediaciones del Portal Suba y Terminal Sur dejaron un total de 6 uniformados heridos que fueron traslados al Hospital Central de la Policía Nacional.

Por su parte, la Secretaría de Salud reportó una persona herida durante la jornada, quien fue trasladada al Hospital Tunal luego de recibir un golpe con una piedra en la boca.

De otro modo, TransMilenio reportó que además de las afectaciones en los Portales Suba y Américas, la estación Country Sur fue vandalizada por personas ajenas a la protesta. Igualmente, en la Av. Cali con 53 sur, dos buses fueron vandalizados.