Concejo de Bogotá presenta informe a la CIDH que aborda temas que la Alcaldía no mencionó. El Comité de Derechos Humanos del Concejo de Bogotá presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación de derechos humanos en la capital del país durante el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril.

De acuerdo con lo expuesto, el documento busca mostrar al menos tres vulneraciones de presuntas violaciones de los derechos humanos a manos de agentes del Estado, no reportadas a profundidad por la Alcaldía de Bogotá en los informes enviados a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia y la CIDH: detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza contra de manifestantes, ataques a barrios y unidades domiciliarias y utilización de infraestructura pública para operaciones militares y de policía.

Igualmente, el informe pretende contrastar la información presentada por la alcaldesa Claudia López, ya que “no aborda los factores asociados a la presunta responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos durante el paro, ni las posibles causas de dichas vulneraciones”.

Es importante recordar que en días pasados la alcaldesa de Bogotá recibió visita de la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.

La Administración Distrital expuso que la mandataria le entregó un completo informe sobre las afectaciones a los derechos humanos durante las protestas, tanto de ciudadanos civiles como de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Dicho informe también da cuenta de los ataques a la misión médica y a la infraestructura de la ciudad, tal como se señaló en su momento.

El Comité de DD.HH. del Concejo exalta que este informe es presentado a la CIDH en el marco de su papel de control político y vigilante de los derechos civiles de la ciudadanía.

Según lo expuesto, los informes presentados por la alcaldesa se quedan cortos en dar cuenta de la grave situación que se presentó en la ciudad.

“Notamos que la Alcaldía no reconoce hechos que fueron muy graves en el marco de este paro nacional como la afectación a conjuntos residenciales alrededor del portal Américas durante más de 30 noches seguidas; como la captura ilegal de manifestantes dentro de instalaciones de unidades de servicio de transporte, como fue en los portales de TransMilenio de Suba y las Américas. Tampoco sobre el uso indiscriminado de la fuerza por el Esmad y la forma cómo actuó la fuerza pública contra toda la protesta social sin diferenciar los diferentes roles”, expresó la concejal Susana Muhamad del comité de Derechos Humanos del Cabildo Distrital.

Además dijo que los informes no hacen diferenciación de los diferentes roles y responsabilidades. “Esto también es muy grave: lo que es abuso de la Policía hacia manifestantes, la realidad de los manifestantes y la afectación a infraestructura, lo equipara, cuando en realidad esto tiene una diferenciación por las responsabilidades en los roles. Si no reconocemos la gravedad de los que pasó en Bogotá ni la situación completa de derechos humanos no vamos a poder hacer cambios institucionales de fondo que se requieren y esto puede volver a ocurrir”, sentenció.

