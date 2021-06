La excandidata a la presidencia y víctima de secuestro por las extintas Farc participó hoy en un evento programado por la Comisión de la Verdad. Me cuesta trabajo no seguir llorando: Ingrid Betancourt hablando a excombatientes.

Este miércoles, Betancourt estuvo presente en el acto de reconocimiento de responsabilidades en el secuestro de las Farc. Este evento fue programado por la Comisión de la Verdad, en el marco de la Semana por los Encuentros de la Verdad.

Estos encuentros se tienen previstos hasta el 26 de este mes y se enmarcan en dos dimensiones de reconocimiento: el de responsabilidades y el de la dignificación de las víctimas.

En medio del encuentro, Betancourt intervino y dio sus palabras. Habló del impacto del secuestro para las víctimas y también del panorama para la historia de Colombia.

“Esto no es un ejercicio de borrón y cuenta nueva, sino para recordar. No es sobre un terreno virgen que construimos una nueva Colombia. Esta es nuestra verdad colectiva, esta es la historia que se tiene que contar, que deben estudiar los niños en la escuela”, dijo.

En medio de sus palabras, la excandidata presidencial emitió un sentido comentario frente a sus victimarios. Quiso expresar que le sorprendía que del lado de las Farc no había percibido lágrimas.

“Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Me cuesta trabajo no seguir llorando. Debo confesarles que me sorprende que nosotros de esta lado del escenario estemos llorando y que del otro lado no haya habido ni una sola lágrima” fueron parte de sus palabras.

Y precisamente Betancourt se está refiriendo al lado del escenario en que estaban las víctimas de secuestro. Del otro lado se encontraban los victimarios, exmiembros de las antiguas Farc.

La mujer comentó que le hubiese gustado escuchar por parte del comandante Abelardo Caicedo, si él alguna vez dio la orden de secuestrar a alguien, de amarrar a alguien.

En medio de estas palabras, la mujer víctima de secuestro tuvo que detenerse unos segundos para recobrar el aliento en medio de su discurso.

Cabe destacar que a su llegada a Colombia, la mujer había declarado que no sabía si estaba preparada para verse de frente con sus victimirios.

“No sé cómo vaya a reaccionar cuando los vea. Pero voy a hacer el ejercicio de aproximarme a ellos con el beneficio de pensar que han hecho ese tránsito de la deshumanización en la que estaban a un diálogo humano”, dijo en Caracol Radio la excandidata, que estuvo seis años y medio en manos de las Farc.

De acuerdo a un auto de la JEP, se calcula que existen al menos 21.396 víctimas de privaciones de la libertad relacionadas con esta extinta organización subversiva.