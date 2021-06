Los trabajadores con contrato laboral en Colombia están próximos a recibir el pago de la prima. Por eso algunos expertos entregan consejos para que la prima no se le vaya volando.

Esta prima de servicios corresponde a 15 días de salario y el plazo para recibirla es el 30 de junio.

Para Jenny Paola Lis-Gutiérrez, docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la pandemia afectó los ingresos de los hogares colombianos.

Sin embargo, en 2021 ya hay evidencia de la recuperación de la economía.

En este contexto, comparte algunas recomendaciones para darle el mejor uso a ese dinero extra.

Consejos para que la prima no se le vaya volando

1. Abone lo máximo posible a sus deudas. Si usted hace parte del grupo de colombianos que tiene deudas vigentes con una persona jurídica (fondo de empleados, banco, cooperativa, …) haga un abono a capital con reducción de plazo. Si las tiene con un tercero, haga un abono a capital para reducir los intereses que debe pagar mes a mes. Puede empezar pagando las deudas más pequeñas.

2. Adelante el pago de compromisos que ya tenga. Todos los hogares tienen gastos fijos como el pago de la administración, el arriendo, entre otros. Utilice los recursos de la prima para adelantar el pago de dichos gastos. Esto mejorará su flujo de caja en el siguiente semestre.

3. Ahorre una parte. No olvide que el futuro es incierto y no hay garantía de que en tiempos de pandemia el empleo o los ingresos sean constantes. Por ello, aumente su fondo de imprevistos o de emergencia. Lo ideal sería que su fondo cubra sus gastos de 6 a 12 meses.

4. Si puede hacerlo invierta en activos. Muchas personas están buscando liquidez y por ello están ofreciendo sus bienes inmobiliarios o de capital a menor valor. Si tiene los recursos no deje pasar esta oportunidad.

5. Invierta en usted. Si está estudiando continúe haciéndolo, pague la matrícula. Aproveche y hágase un chequeo general, termine los tratamientos de salud que tenga pendientes. Destine una parte de sus recursos para alguna actividad que lo relaje, recuerde que el aspecto emocional es muy importante para su equilibrio y bienestar.

Finalmente, no está de más recordar que no se deben realizar gastos excesivos, comprometer los recursos antes de recibirlos, convertir los recursos en dinero de bolsillo o no priorizar su uso.