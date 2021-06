“Pensé en mi familia”: habla policía retenido y agredido en Puerto Rellena

Habla el policía que fue retenido y agredido en Puerto Rellena, así dio su testimonio por medio de un video.

Lo anterior sucedió en la tarde de ayer martes 15 de junio en el sector conocido como Puerto Resistencia, en el oriente de Cali.

Policía retenido, ¿y agredido?

En la tarde de ayer se conoció el caso donde un oficial de la Policía, adscrito a la estación de El Guabal, fue retenido y presuntamente agredido por encapuchados. Según la versión entregada por las autoridades, el uniformado estaba en su día de descanso cuando sujetos lo interceptaron y lo retuvieron. Luego, lo trasladaron al salón comunal donde lo agredieron física y psicológicamente.

Por otra parte, la Misión Médica encargada de su liberación por medio de un corredor humanitario, dice lo contrario. Según el coordinador de la Misión Médica Voluntaria de Cali, el oficial no fue retenido más de 10 minutos mientras llegaban. Luego, lo entregaron a sus familiares ileso y sin signos de agresión.

Estas son las dos versiones que se tienen respecto al caso del oficial de policía que entregaron ambas partes.

Habla el policía retenido

En las últimas horas se conoció el testimonio del policía retenido y presuntamente agredido por parte de encapuchados en Puerto Rellena.

En el video empieza diciendo que “yo soy oficial activo de la Policía Nacional, laboro en la Metropolitana de Santiago de Cali hace aproximadamente un año y medio”.

Luego, una voz femenina le dice que el oficial se encontraba en su descanso y le pide que le cuente qué fue lo que pasó. Ahí empieza el relato del hombre.

“Me encontraba con el permiso autorizado, necesitaba hacer una diligencia cerca al sitio. Estaba en compañía de unos familiares, fuimos hasta allá, en un momento descendimos del vehículo, íbamos a tomar algo. En ese momento soy interceptado por dos sujetos encapuchados quienes manifiestan que soy policía”. Añade que luego “de manera arbitraria y abusiva toman mi teléfono celular, me obligan a desbloquearlo y observan la galería de fotos que tengo en el equipo”.

Continúa diciendo que “llaman a más personas, un aproximado de 50 o 60 personas, encapuchados del sector de Puerto Rellena, quienes me intimidan armas de fuego y armas cortopunzantes. Me sostienen sobre el cuello, ultrajándome, me despojan de mis pertenencias, billetera, celulares, reloj. Llevaba conmigo una cadena en oro que utilizan para ahorcarme”.

Relata que luego lo trasladaron desde el punto hasta el salón comunal del barrio Villa del Sur. “Que yo era un tombo, que yo era un hp, que me iban a matar, que me iban a picar. Que supuestamente yo estaba allí haciéndoles inteligencia cuando en realidad no era eso”.

Dice que lo amenazaron

Más adelante en su relato, cuenta que los encapuchados le mencionaron lo ocurrido con su compañero en el Paso del Comercio (Carlos Andrés Rincón Martínez desaparecido el 3 de junio y encontrado muerto en el Río Cauca). Que le iba a pasar exactamente lo mismo. “Que me iban a disparar, que me iban a apuñalar y que posteriormente me iban a desaparecer porque por ahí no pasaba un caudal cerca”.

Este es el testimonio completo del oficial Jhon Freddy Castro revelado por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.