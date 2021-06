Don Raúl Carvajal murió de covid-19 sin justicia por la muerte de su hijo, así lo confirmó su abogado, Miguel Angel del Río.

El hombre durante muchos años reclamó por la muerte de su hijo en la esquina de la Séptima y la avenida Jiménez en Bogotá.

Adiós a don Raúl Carvajal

Raúl Carvajal, mejor conocido como Don Raúl o Don Furgón, durante muchos años estacionó su camión para reclamar por la muerte de su hijo. Se trata del cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño a quien habrían asesinado por negarse a cometer falsos positivos. La versión oficial sobre el caso, señala que el cabo habría muerto en combates con la guerrilla.

Quien confirmó la noticia del fallecimiento fue su abogado Miguel Angel del Río quien compartió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. “Acaba de fallecer Don Raul víctima del Covid. Todas las batallas la dio con entereza y valentía. Perdió está pero su recuerdo y fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo. Paz en su tumba.”, escribió el jurista.

Acaba de fallecer Don Raul víctima del Covid. Todas las batallas la dio con entereza y valentía. Perdió está pero su recuerdo y fortaleza debe habitar en cada uno de nosotros a través de su ejemplo. Le cumpliré su promesa de hacer justicia por su hijo. Paz en su tumba. pic.twitter.com/yv5p5p2dDI — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 12, 2021

Don Raúl reclamó desde el 2006

El ejército le comunico a Carvajal el 8 de octubre de 2006 que su hijo había muerto en un enfrentamiento contra la guerrilla. Don Raúl por su parte, tenía la versión de su hijo con el que había hablado 20 días antes de lo ocurrido.

En esa llamada que le hizo el cabo Raúl Antonio Carvajal a su padre, le contó que las cosas no estaban bien en el Ejército. “Esto está muy feo, me mandaron a matar a dos muchachos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate y yo no los quise matar. Yo me voy a retirar, me quiero retirar”, le dijo a su padre.

Después del fallecimiento, don Raúl inició la búsqueda de verdad y justicia por la muerte de su hijo. Partió desde Montería hasta Bogotá en su camión que parqueó en la Plaza de Bolívar con una bolsa que contenía los restos de su hijo poniéndola en el suelo.

Este es uno de los videos más emblemáticos por el que se recuerda a Don Raúl cuando le reclama al expresidente Álvaro Uribe por la muerte de su hijo.