(VIDEO) A todo pulmón, papá regaña a su hijo por participar en el paro en Bogotá

Papá regaña a su hijo por participar en el paro en Bogotá. Los hechos, que se presentaron en las últimas horas en el marco de las manifestaciones en Bogotá, quedaron registrados en un video ciudadano.

En las imágenes se ve a un joven sentado en un andén, rodeado de policías, pues al parecer, fue detenido junto a otros jóvenes en medio de la protesta.

Paralelamente, un hombre, que según las primeras versiones es su papá, lo regaña en medio de palabras soeces.

“¿A qué vino?, a qué vino ·$%·$%, imbécil… a protestar acá, para ni mier·W%”&, no sabe un cul%·$& del país”, expresa el ofuscado sujeto al inicio de la grabación.

Y agrega: “Viene a protestar acá. Vea cómo lo tienen. Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Una, una y no más, y se la acepto. No sabe nada, no sabe ni mier… del país”.

Es tal la arremetida que el joven no tiene oportunidad de pronunciar palabra alguna.

Papá regaña a su hijo por participar en el paro en Bogotá

A continuación encuentra las imágenes del momento:

Paro nacional

El desgaste marcó este miércoles una nueva jornada de Paro Nacional, la menos concurrida de las siete que se han realizado desde el 28 de abril, y en la que miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Colombia para manifestar su rechazo al Gobierno y la violencia policial.

En Bogotá, la protesta estuvo atomizada y pequeños grupos se movilizaron en diferentes partes de la ciudad, algunos de ellos con el objetivo de caminar hacia la Plaza de Bolívar, centro de los poderes Judicial y Legislativo de Colombia, donde estaba convocada la mayor manifestación.

“Yo creo que el Gobierno ha jugado al desgaste”, expresó a Efe el abogado Alirio Uribe, que fue representante a la Cámara por el izquierdista Polo Democrático entre 2014 y 2018, y agregó que durante las cinco semanas que se han prolongado las protestas ha habido miles de movilizaciones en más de 800 municipios del país.

Consideró además que las manifestaciones serán “cíclicas”, pues cree que “la gente va a parar, tomar oxígeno y la protesta va a continuar”.

El pasado 28 de abril comenzó una oleada de protestas en Colombia contra un proyecto de reforma fiscal posteriormente retirado por el Gobierno, lo que no detuvo las manifestaciones que también exigen el cese de la brutalidad policial y otras demandas como una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual.

Las protestas dejan al menos 20 muertos, según cifras de la Fiscalía.

También le puede interesar: