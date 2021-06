El caso de Daniel Stiven Sánchez, de 16 años, quien fue hallado calcinado el 29 de mayo, sigue estando lleno de dudas. Policía responde frente al caso de joven calcinado en Dollar City de Siloé en Cali.

La institución habría dicho que es falso, supuestamente, que a Daniel Stiven lo hubiesen montado en la tanqueta del ESMAD, como su hermana y diferentes testigos aseguraron.

El hallazgo del joven se dio cuando los bomberos lograron apagar el gran incendio que se dio en el almacén el día que se cumplía un mes de manifestaciones por el Paro Nacional, 28 de mayo.

Los bomberos informaron sobre el hallazgo del cadáver del joven que se encontraba calcinado. Según diferentes versiones, el cuerpo tenía signos de tortura y tenía impactos de bala.

Medicina Legal será la entidad encargada de confirmar que el Daniel Stiven recibió impactos de bala.

En redes sociales se difundió el video de una persona dando el testimonio de lo que pasó con la brigada de salud ese día, que, al parecer, iba a atender a Daniel Stiven. El testimonio dice que él estaba herido muy cerca una tanqueta del ESMAD que estaba en el sector de Siloé.

En el testimonio el hombre indica que se encontraba con la brigada de salud y que al momento de ir a atender al herido, los policías no dejaron que se dejara pasar. Acto seguido, según el testimonio del hombre y como la hermana aseguró, fue subido y llevado en la tanqueta del ESMAD.

🎥🛑En #Colombia #ADanielLoAsesinoElEstado



🔻Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años fue incinerado en el Dollar City Siloe Cali.



🔻Brigada de salud testimonió que joven cayó herido cerca a la tanqueta del ESMAD y que no pueden recogerlo porque les disparan.pic.twitter.com/nBDLdb8iSI — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) May 31, 2021

Policía responde frente al caso de joven calcinado en Dollar City de Siloé en Cali

Con respecto al caso, la Policía declaró que un día antes del hallazgo del cuerpo, se encontraba una tanqueta en la estación del Lido. Al parecer se encontraría allí para intervenir en ataques vandálicos contra las instalaciones. Los delincuentes estarían utilizando armas de fuego.

Dijeron que el vehículo no fue movilizado y que no es cierto que se halla trasladado a la personas fallecida al interior de la tanqueta. “Lo anterior, para indicar que las versiones preliminares, dicientes que la persona fallecida había sido llevada previamente por uniformados al interior del mencionado vehículo institucional, no es cierto. Teniendo en cuenta que el rodante no fue movilizado y por la circunstancia especial de violencia de la cual fue víctima dichas instalaciones no hubo atención al público”, declaró la Policía en un comunicado.

Frente al caso de un cuerpo sin vida, hallado el pasado 29 de mayo en las instalaciones de un establecimiento comercial del sector de El Lido, la Policía Metropolitana se permite informar: pic.twitter.com/nOGKsDPtBZ — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 1, 2021

Además, la Policía comentó que el cuerpo del joven no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas con arma blanca. Según la institución, la inspección técnica del cadáver fue llevada a cabo por la Policía Judicial en el centro de salud de Siloé.

Además, también dijo que el caso quedó a disposición de un fiscal especializado quien adelanta las acciones respectivas para esclarecer los hechos.

La @FiscaliaCol, como institución competente para investigar las conductas delictivas, designó un fiscal especializado quien adelanta las acciones respectivas para esclarecer estos hechos. — BG. Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) June 1, 2021

