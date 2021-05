Daniel Stiven Sánchez, de 16 años habría sido encontrado calcinado al interior del Dollar City de Siloé, en Cali, luego de que bomberos apagaran las llamas en el lugar. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo en la noche, cuando se presentaron desmanes en varios puntos de la ciudad. “Mi hermano no era un vándalo” hermana de joven encontrado calcinado en Siloé.

Entre los hechos estarían tres incendios en el centro comercial Holguines Trade Center, en Motel Eclipse y el Dollar City del barrio Siloé.

El cadáver del joven habría sido hallado calcinado al interior del establecimiento, cuando los bomberos lograron apagar el fuego que allí se había iniciado. Un video fue difundido en las redes sociales con el crudo hallazgo del cuerpo calcinado a la mañana siguiente.

Su hermana, Paula Sánchez, por medio del Canal 2 de Cali, dio declaraciones sobre los hechos y habló sobre su hermano.

Comentó que su hermano estaba trabajando en construcción con uno de sus amigos y que él no estaba en las manifestaciones. Además, desmintió que su hermano se encontraba haciendo parte de la primera línea en ese barrio, como muchos aseguraron.

“Lo que cuentan los testigos es que a Daniel la policía lo agarró, lo golpearon hasta que ya no se podía parar. Los muchachos trataron de ir a ayudarlo y les disparaban. Hay videos, hay audios de los muchachos tratando de ayudarlo y nadie dejó, la Policía no dejó”, declaró la mujer.

Además comentó que responsabiliza a la Policía, al ESMAD, al Gobierno y al presidente Duque de la muerte de su hermano. “A mi hermano se lo llevaron en esa tanqueta y luego apareció quemado”, dijo la mujer.

Además, comentó que han sufrido por la entrega de su cuerpo, están esperando a que el cuerpo sea suficientemente remojado para que las huellas puedan ser reconocidas.

“Las personas de aquí que conocen a Daniel, saben que él no era eso, mi hermano no era un vándalo, no era un asesino, lo mataron de una forma despiadada”, dijo entre lágrimas.

Además, comentó que el cuerpo de su hermano tiene golpes por todo su cuerpo. Comentó que su mamá está destrozada y con desespero pregunta quién les va a responder.

“Díganme qué lo vieron haciendo, ¿será que ellos tienen videos de mi hermano cometiendo actos vandálicos? ¿Él hizo algo para que lo mataran de esa forma?”, dijo. Además, reiteró en que su hermano no era un asesino ni un ladrón, como lo quieren tildar.

