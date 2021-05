Habrá también intervenciones culturales en varios puntos. Así transcurren las marchas en Bogotá para este 28 de mayo.

Para este viernes 28 mayo fue convocada una nueva jornada de protestas en conmemoración al primer mes de paro nacional.

En Bogotá se llevarán a cabo varias manifestaciones y plantones por parte de los diferentes gremios, estudiantes y hasta grupos religiosos.

Los manifestantes, entre otras cosas, piden garantías para la protesta, renta básica, matrícula cero en las instituciones de educación superior pública, subsidios para jóvenes, defensa de la producción nacional y más oportunidades para las familias vulnerables.

Puntos de concentración para este viernes 28 de mayo



9 AM – Cruce Yomasa

9 AM – Puente de la Dignidad

9 AM – Éxito 20 de Julio

9 AM – Estación Transmilenio Olaya

9 AM – Portales Américas, Suba y Américas

8 AM – Parque Virrey

1 PM – Parque Banderas

2 PM – Terminal del Sur

2 PM – Monumento a Los Héroes

2 PM – Plaza de Bolívar

2 PM – Portal de los Hippies

2 PM – Parque Nacional

2 PM – Estadio El Campín

Portales de Transmilenio donde se concentrarán manifestaciones:

Portal Usme

Portal Suba

Portal Sur

Portal Américas

Portal El Dorado

Portal 80

Portal 20 de Julio

Este 28 de mayo también se esperan eventos culturales en los siguientes puntos de la capital.

Así transcurren las marchas en Bogotá para este 28 de mayo

Puente de Guadua – Calle 80: a las 9:00 a.m. estarán representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Llevarán brochas y pinturas para realizar una jornada de arte cultural.

Plaza de Bolívar: a las 2:00 p.m. estará la banda musical Doctor Krápula transmitiendo en vivo junto a la cantante Adriana Lucía.

En Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha: a las 2:00 p.m. iniciarán las protestas con bailes alusivos a las regiones colombianas, con música y banda marcial en vivo.

3:00 p.m. TransMilenio cierra toda la troncal NQS por las manifestaciones.

3:00 p.m. Madres de la primera línea en el Monumento a los Héroes. Una impactante foto del momento se hace viral.

4:00 p.m. Miles de personas se concentran en el Monumento a los Héroes, siendo este uno de los principales puntos de concentración.

4:05 p.m. Indígenas Misak y jóvenes estudiantes se movilizan en estos momentos sobre la carrera séptima hacia el Monumento a los Héroes

