En medio del anuncio de la reactivación económica de Bogotá, la alcaldesa habló sobre lo importante de llegar a acuerdos en este Paro, esto para que haya una correcta reactivación. No sé si no entienden que es urgente: Claudia López sobre acuerdos en el Paro.

El próximo 8 de junio, la ciudad capital empezará la reactivación económica de todos los sectores. Se quitará el toque de queda y la ley seca. La alcaldesa hizo este anuncio este jueves en reunión con comerciantes y empresarios en la Cámara de Comercio.

“Los convocantes del paro y el Gobierno Nacional no pueden seguir evadiendo su responsabilidad”, señaló la mandataria.

Además, comentó que “Esta semana debería instalarse esa mesa de concertación nacional, es incomprensible que desde el lunes haya un preacuerdo entre el comité del paro y el Gobierno Nacional y no se haya formalizado. No sé si no entienden que tenemos sentido de urgencia“.

También, agregó que los precandidatos presidenciales deberían invitar al país a la unión. Que deben parar con la polarización, ya que Colombia atraviesa una crisis social que se debe resolver en conjunto.

Aclaró, además, que todos los casos de abuso y violencia policial fueron reportados y entregados con el material probatorio correspondiente a las autoridades.

“Si hay negación de la gravedad de los hechos de abuso que han ocurrido, si hay arrogancia, si no hay diálogo y concertación, ningún esfuerzo territorial va a ser suficiente para reconciliar a Colombia. Para rescatarla de la pobreza y para reactivar su economía”, concluyó la alcaldesa.

Cabe destacar que el plan de reactivación pretende que los bares y gastrobares puedan abrir hasta 1:00am cumpliendo los protocolos estrictos de bioseguridad.

Recuerde que además, se mantendrán estrictas todas las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos.