Nilson Díaz habría drogado a Sara Sofía para que la mamá creyera que estaba muerta.

Recientemente se conoció el testimonio de Rubén Darío Galván, padre de Carolina Galván Cuesta y abuelo de Sara Sofía. Testimonio que cambiaría lo que hasta hoy conocemos del caso.

Este testimonió lo dio para Blu Radio, donde reveló detalles hasta ahora desconocidos

Según comentó, hace unos meses mientras hablaba con su hija, esta le confesó no haber estado presente el día en que supuestamente la pequeña murió.

“La Fiscalía ha argumentado cosas que no tienen seguro”, declaró Rubén Darío Galván.

Reveló que su hija -Carolina- le confesó no haberle hecho nada a su pequeña.

“Me dijo: ‘Yo no he matado a mi hija, usted me conoce’; yo lo que hice al verle la angustia lo único que hice fue abrazarla. Tomarle las manos y decirle que se tranquilizara, pero que me contara toda la verdad”, expresó el hombre.

Incluso, manifestó que Carolina le había expresado creer que Nilson le habría dado algo a la niña. Esto para que ella pensara que estaba muerta y que su error más grande, fue no tocarla para verificar su estado.

“Un día cualquiera ella se va para el trabajo, él la llama diciéndole que la niña estaba enferma y que no sabía qué hacer. Ella llega a la casa y dice que el error suyo fue no haberla tocado. La vio acostada tranquila y no la quiso despertar”, indicó.

Confesó que Nilson amenazaba de muerte a su hija, y que incluso el día en que todo habría ocurrido, le ordenó que tenía que hacer lo que él dijera.

“Ella me cuenta: ‘trato de presionarlo para que me dijera la verdad de lo que había pasado, me coge por los hombros, me tira duro al piso y me dice: de ahora en adelante usted hace lo que yo diga y como le diga‘”, detalló.

Además, expresó que su hija no pudo constatar la muerte de Sara, ya que Nilson no le dejó tocar ni ver el cuerpo.

“Mire lo que me dice: ‘papi, a mí me parece que él le dio algo a la niña para hacerme creer que estaba muerta, porque después de que estaba entre una bolsa yo fui a mirar y él no me la dejó tocar, ni abrir, nada’. Ella dice, ‘por eso yo no sé si era ella la que estaba envuelta en eso, porque él no me la dejó ver, nunca fui al caño con él'”, complementó.

El abuelo de Sofía menciona que no cree que la pequeña esté muerta y descarta la información que entregó la Fiscalía este martes, donde investigadores descartan hipótesis que indica que Sara Sofía fue vendida.

