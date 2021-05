Álvaro Uribe provocó la renuncia del comisionado de paz, Miguel Ceballos

El comisionado de paz contó por qué en un primer momento quiso dejar su cargo en el Gobierno. Miguel Ceballos reconoció que intromisión de Uribe con el Eln provocó su renuncia.

Según reveló, el acercamiento del expresidente con la guerrilla, a sus espaldas, le generó una gran molestia.

Esto, debido a que el alto comisionado, que dejará su cargo el miércoles, era el único autorizado para tener contacto con el grupo guerrillero.

Ceballos contó en Blu Radio qué sucedió con el expresidente y que rompió definitivamente las relaciones con el Centro Democrático.

“Yo le comenté al Presidente de la República que iba a dejar el Gobierno desde diciembre del año pasado, concretamente el 22 de diciembre”, indicó Ceballos.

Según reveló, conocer las intenciones de Uribe con el Eln provocó que Ceballos quisiera dejar su cargo.

“Cuando se da una primera visita de una persona enviada por el presidente Uribe a La Habana para hablar con el ELN, yo no estuve enterado. En ese momento me molesté mucho y le dije al presidente Duque que no podía seguir en el Gobierno. El presidente me dijo que tenía que contarle al país y lo hice”, manifestó en Blu Radio.

Pero luego dejó esta decisión a un costado y continuó su labor. Sin embargo, le reiteró esa voluntad a Duque el 3 de mayo de este año.

“Fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo, mencionándole al presidente oficialmente que mi último día en Palacio sería el 25 de mayo”, dijo.