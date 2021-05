Así funcionaría el pasaporte digital de vacunación contra covid-19. Desde este mes se iniciarán las pruebas del pasaporte en Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Blu Radio, habló con Andrés Vásquez, director de innovación de Health en la Fundación Auna Ideas, quién explicó cómo funcionará.

Pasaporte digital de vacunación covid-19

Se trata de ‘Vital Pass’, el primer pasaporte digital de registro de vacunación contra covid-19 que, a través de la tecnología hará seguimiento del proceso de vacunación en América Latina.

“Lo que buscamos es simplificar y digitalizar un proceso que es manual y que no es un problema solo de Colombia, sino que es global. Es un proceso manual que no es transparente ni seguro. Además que para el paciente no es tan claro. Ahora con la covid la tecnología puede aplicarse en estos procesos”, explicó el ejecutivo.

Según dijo, que uno de los objetivos del pasaporte digital es que el paciente tenga la portabilidad de su certificado en caso de que algún país se lo requiera.

“Los pacientes podrán tenerlo desde su smartphone o imprimirlo y generar un código QR que pueden cargar en su billetera. Este le servirá como medio transparente para las organizaciones o entidades que lo exijan y tengan libertad de movimiento“, explicó Vásquez.

