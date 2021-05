Por última encuesta, Fajardo felicita a Petro e invita a los colombianos a una unión

El excandidato presidencial se refirió a la más reciente encuesta en la que el líder de izquierda va punteando. Sergio Fajardo felicitó a Gustavo Petro e invitó a los colombianos a la unión.

En una serie de trinos, el político pidió dejar a un lado los temas que dividen al país. Más en este momento en el que hay tanto inconformismo que se ha hecho evidente en las calles.

Fajardo reconoció que Petro, primero en la intención de voto del estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, “ha interpretado mejor la coyuntura” en medio del paro.

Sergio Fajardo felicitó a Gustavo Petro

“He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser ‘atacar a Petro’. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y luego agregó en otro trino:

“Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de ‘castrochavismo’. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones @petrogustavo“.