Sedes de la Alcaldía y el Concejo de Jamundí fueron incendiadas

No es OJO con el 2022, ojo con el 2021, si seguimos así no va a quedar país para nadie!



Quiénes no creen en el diálogo nos van a decir que es el momento de ejercer la autoridad y la fuerza, la respuesta violenta no sirve, nos reafirmamos en la salida diálogada. pic.twitter.com/BBnAv96KuP