“Si tocan a una respondemos todas“: mujeres gritan en plantón frente a CAI. Decenas de mujeres llegaron al Park Way para protestar en contra del Esmad.

El plantón se realiza tras conocerse el caso de la menor de 17 años que habría sido abusada por uniformados del Esmad en Popayán y al día siguiente se habría quitado la vida.

Plantón frente a CAI del Park Way

Este viernes, 14 de mayo, se reunieron decenas de mujeres frente al CAI del Park Way de Bogotá para protestar.

Al unísono cantan ‘Sin miedo’, la canción que se ha convertido en el himno feminista alrededor del mundo

La protesta es por el caso de la menor de 17 años que fue ultrajada por varios policías del Esmad, durante las manifestaciones que se desarrollan por el paro nacional en Popayán.

Sin embargo, lo que más impactó fue conocer la menor había sido encontrada sin vida en la mañana de este jueves 13 de mayo.

A esta hora se desarrolla plantón feminista frente al CAI del Park Way, Bogotá.



El hecho

Justamente, la Alcaldía de Popayán confirmó el hecho a través de un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

“La Alcaldía de Popayán expresa su solidaridad con la familia y amigos de la

adolescente que atentó contra su vida el día de hoy en la ciudad, de quien se

abstiene de revelar su nombre en consideración con su familia. Lamentamos

profundamente su muerte“, indicó el comunicado de prenasa.

La Administración Municipal expresa su solidaridad con familiares y amigos ante los hechos ocurridos con una adolescente payanesa. Instamos a las autoridades para que adelanten las investigaciones para esclarecer los hechos.



También reveló que “conocemos, según reporte de las entidades competentes, que la menor fue puesta a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) la noche del miércoles 12 de mayo de 2021 a las 9:10p.m. La menor estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y antes de las 11:00p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI“.

Video viral

Un video viral es la principal evidencia del instante en el que la joven era ultrajada por los uniformados que la trasladaron hasta la URI.

“Idiotas, no pueden con una mujer. Cuatro con una mujer. Me está quitando el pantalón, idiota”, se escucha que les decía, pero a los policías parece no importarles y la siguen arrastrando.

Horas después se conoció un mensaje de la menor, que aseguró que fue ultrajada sexualmente. Afirmó que no hacía parte de la protesta, que se estaba dirigiendo a la cada de un amigo cuando fue atrapada por los policías.

“Solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’, quitando el pantalón”, escribió la joven.

Además, afirmó que es hija de un policía y que los policías se asustaron al comprobarlo en sus documentos.

