Luis Salazar dio varias declaraciones para el periódico El Tiempo en relación al caso de su hija y lo qué espera de la justicia.

Sin duda alguna, el caso registrado en Popayán, Cauca, ha sido uno de los tantos que ha despertado el interés y repudio de muchos, debido a la gravedad de loa acontecido. Una joven habría sido sometida a abusos policiales y luego se suicidó.

“Espero que haya justicia”: padre de la joven que habría sufrido abuso policial y luego se suicidó

Una vez conocida el caso de la muerte de la menor se han generados nuevos señalamientos en contra del comportamiento de las autoridades.

Paradójicamente, Luis Salazar, padre de la joven, está cumpliendo su período de naciones de retiro voluntario de la Policía Nacional. El hombre prestó servicio por 22 años y 6 meses.

Salazar le declaró al medio citado que, “todo es materia de investigación” y afirmó que se encuentra a la espera de los resultados de la misa.

Declaró con profunda sinceridad

Pese a la gravedad de lo sucedido, el sujeto recalcó que tenía que ser prudente, ya que no vivía con su hija y no tenía claro lo que verdaderamente había pasado.

Remarcó que, “yo trabajo en el Valle y ella vivía aquí, en Popayán. por eso no tengo una versión y no quiero decir cosas que no son”.

Las diferentes versiones

El Tiempo, le preguntó acerca de las versionas que involucran a diferentes integrantes del Esmad, ya que, al parecer, hubo acercamientos indebidos por partes de los uniformados para con la menor. Además de utilizar lenguaje inapropiado. Luis afirmó que, “todo es materia de investigación”.

Por otro lado, el hombre comentó que había hablado con uno de sus superiores, por eso comentó que, “hay pruebas, por así decirlo, esperamos a lo que arrojen las investigaciones”.

Finalmente, el padre de la infante indicó, “puede ser un compañero, pero si la embarró, que responda. En eso se tiene uno que ser claro”.

El último mensaje que dejó la joven

En la mañana del pasado jueves 13 de mayo se conoció del suicidio de la menor, tras haber sido víctima de abuso sexual por parte de uniformados.

La menor quiso contar lo que sucedió durante una de las manifestaciones en las que estuvo, por ende, decidió publicar un mensaje a través de su cuenta de Facebook.

