(VIDEO) Uribe volvió a tomar la palabra en el Congreso para defender a Duque y referirse a las protestas

Uribe volvió a tomar la palabra en el Congreso para defender a Duque y referirse a las protestas. El expresidente participó la noche de este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes como vocero del Centro Democrático, en una audiencia pública aprobada para escuchar a diversos sectores protagonistas en el paro nacional. Paralelamente, en las calles seguían protestando multitudes contra el Gobierno.

Durante su intervención, el expresidente Uribe quiso exaltar el trabajo del Gobierno de Iván Duque en medio de la pandemia, como las ayudas a empresas y el incremento de unidades de cuidado intensivos.

“El Gobierno ha ayudado mucho en la pandemia”, exclamó tras enaltecer al actual Gobierno.

Uribe también se refirió a las manifestaciones que vive el país desde el pasado 28 de abril. En ese punto, dijo que la violencia es premeditada, pero que la protesta social ha sido espontánea.

“La violencia que ha aparecido en estos días, que no fue suficientemente estimada, no ha sido espontánea, es premeditada, orquestada. La protesta social ha sido espontánea, entendemos el dolor por la agudización de la pobreza y también por la forma tributaria, con la cual no estuvimos de acuerdo”, expuso.

A continuación encuentra la intervención del expresidente, quien enfrenta un caso por fraude procesal y soborno de testigos:

El exmandatario y líder del Centro Democrático, ha replicado en su cuenta de Twitter varios apartes de su intervención en el Congreso:

“El Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme: 146 mil empresas han recibido ayuda del Gob para garantizar nómina de 3,6 millones de trabajadores; fortaleció las viejas herramientas sociales y creó Ingreso Solidario, ojalá llegue a 5 millones de hogares; pasamos de 5700 a 12 mil UCI”, señala en uno de los trinos.

Protestas en Colombia

Decenas de miles de personas volvieron este miércoles, en un nuevo paro nacional, a echarse a las calles de Bogotá y otras ciudades del país en protesta contra las políticas del presidente Iván Duque, al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas.

El décimoquinto día de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno en el que confluyeron artistas, obreros, estudiantes, sindicalistas y vendedores informales que coreaban arengas cuyo blanco central era Duque, que se multiplica en esta crisis para reunirse con diferentes sectores, después de viajar dos veces a Cali, la ciudad más golpeada por esta crisis y epicentro de las protestas.

“La finalidad del paro que estamos desarrollando desde el 28 de abril es exigirle al Gobierno nacional la negociación del pliego de emergencia que le radicamos en junio del año 2020 y garantías para la protesta social”, dijo a Efe el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, que también es miembro del Comité Nacional del Paro, que se reunió este lunes con el mandatario, sin llegar a ningún acuerdo.

A propósito de la brutalidad policial, el presidente, que sigue sin dar una declaración contundente al respecto como le piden las organizaciones, dijo el martes que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas 8 por homicidio, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 19 por otras conductas.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó también ayer que ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y 1 policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que siguen buscando a 168 personas.

Según los registros de la ONG Temblores, dedicada a la violencia policial, durante las protestas han ocurrido 40 casos de víctimas de “violencia homicida” por parte de la fuerza pública y al menos 1.956 casos de violencia física, que incluyen 28 agresiones oculares, así como 12 casos de violencia sexual.