“Si estuviera en el Gobierno, ya les estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto…”: senador del Centro Democrático

El senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, se refirió a sus declaraciones sobre la pauta y medios de comunicación en una grabación publicada por El Espectador.

El audio data encuentro que se llevó a cabo el pasado domingo 9 de mayo entre un grupo de políticos del partido Centro Democrático y empresarios de Pereira a través de Google Meets.

Declaraciones de senador del Centro Democrático sobre los medios de comunicación

Uno de los temas fue el manejo que le están dando los medios de comunicación a la protesta, en esa medida Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático, sentó una posición que ha desatado polémica: “¿De qué viven los medios en Colombia? Viven de dos ítems: de la pauta pública del Gobierno. Y, dos, del sector privado. Yo, si estuviera en el Gobierno Nacional, ya les estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto que empezaran una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, del sector de los empresarios, de defensa del sector productivo”.

Acto seguido, Corrales alertó a los empresarios sobre los medios con los que pautan: “Las empresas de ustedes pautan diariamente en todos los medios de Colombia. Y esto no me lo inventé yo, me lo dijo uno de los hijos de ustedes, una vez que nos encontramos en el avión: ‘Oiga, hombre, si empezamos a decir que listo, yo sí te voy a aportar tantos millones este mes, pero dígale a los periodistas suyos que dejen de ser tan sesgados, que no le tiren así al Gobierno, que digan las cosas como son’. Y ahí ha faltado participación”.

Dada la polémica que se ha suscitado, senador del Centro Democrático ha tenido que salir a dar explicaciones en medios de comunicación.

En La W dijo que el llamado que se hizo a los empresarios no fue a censurar. “Dije que las personas que pautan en los medios deben pedir que informen con neutralidad”, resaltó.

De otro modo, en Blu Radio, resaltó que los medios “deben” defender la institucionalidad. “Hoy deben buscar que los medios informen sobre la institucionalidad. Los medios deberían ser parte de la solución y sobre todo que la gente tenga claridad”, señaló en uno de sus apartes.