Gerente de hospital que dijo “bien muerto” a Lucas Villa ahora dice que teme por su vida

En medio de su polémica respuesta a la muerte de Lucas Villa, el gerente del Hospital de Nariño, Antioquia, entregó sus declaraciones al respecto. Gerente de hospital que llamó “bien muerto” a Lucas Villa dice que teme por su vida.

Un comentario que realizó el gerente del hospital en Antioquia se difundió en las redes sociales. En este, el hombre llamaba “gamin” y “bien muerto” a Lucas Villa. El joven había sido asesinado con ocho impactos de bala que le provocaron muerte cerebral.

“Llevaba 17 años estudiando, mmm, era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, escribió en un comentario de Facebook el gerente del hospital.

Las críticas llovieron para este funcionario, que lleva más de 10 años trabajando en el sector salud en varios municipios del departamento.

Muchos en las redes sociales calificaron su comentario como “cruel”. Incluso, varios pidieron su renuncia. Se conoce que por medio de firmas virtuales, un grupo de personas piden que Felipe Cadavid sea retirado de su cargo.

Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho. pic.twitter.com/BzaxLrJUTx — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 11, 2021

El funcionario del hospital sacó un comunicado en el expresa su respuesta con respecto a la polémica. El hombre se justificó diciendo que su comentario fue sacado de contexto. Esto porque, según él, no se mostró el hilo de comentarios que se venía haciendo y que se le pasó poner un signo de interrogación al final de su comentario.

“El comentario realizado en dicho medio de comunicación no corresponde a la realidad de lo que muchas personas están opinando al respecto. Ya que se descontextualizó y solo se presentó la imagen del ultimo comentario mas no de la secuencia que se traía dentro de la conversación y que a la final obvié el signo de interrogación, que dejaba claro que se trataba de una pregunta para reflexionar de que cualquier vida es importante. No estaba afirmando, solo preguntado.”, escribió.

En el comunicado también dice que es consciente de que su comentario pudo haber herido a muchas personas y entenderse completamente salido de lugar.

Además, dice que teme por su vida y la de su familia, ya que ha recibido mensajes amenazantes por distintos medios. “Lo que me están criticando es precisamente lo que están haciendo”, escribió.

