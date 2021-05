El senador Gabriel Velasco Ocampo lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter, su partido es el mismo partido del presidente Iván Duque. Por abandono de Duque, renuncia senador a vocería del Centro Democrático en Cali.

En medio de la tensa situación que vive la ciudad de Cali, las opiniones de los ciudadanos no se han hecho esperar. Este domingo, en el sur de la ciudad se presentó un enfrentamiento entre la minga de la comunidad indígena misak y la Fuerza Pública.

En este escenario se difundieron varios videos de personas vestidas de civil disparando armas de fuego en contra de la minga.

Además, ciudadanos alegaron una situación que pone en riesgo su seguridad, a causa de estos enfrentamientos.

Dentro de las reacciones de preocupación se sumaron las del senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco Ocampo, quien ha sido férreo defensor de las gestiones gubernamentales. Sin embargo, este domingo dejó ver su indignación por el “abandono” de Duque para con la ciudad de Cali.

El presidente, en su declaración con respecto a los hechos, acotó que no iría a la ciudad de Cali, para no interferir con el actuar de la Policía Nacional.

Sin embargo, con la situación, muchas figuras, como el alcalde de Cali, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, y el mismo senador, alzaron su voz pidiendo la presencia de la cúpula gubernamental en la ciudad.

Los mandatarios aclararon que la responsabilidad de dialogar el problema político con las comunidades indígenas a nivel nacional le compete al presidente. Por esto, pidieron que se instaurara una mesa de diálogo en donde se hicieran acuerdos con la comunidad indígena.

Ante la negativa del presidente, la indignación no se hizo esperar en las redes sociales.

El senador del partido Centro Democrático, publicó en su cuenta de Twitter su renuncia oficial a la vocería del partido.

“El Presidente @IvanDuque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la @PoliciaColombia NO vendrá a #Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mi y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del @CeDemocratico“

El senador se mostró claramente indignado por que muchos caleños confiaron en él y en el presidente con su voto en las pasadas elecciones presidenciales.

Por su parte, la comunidad indígena ya reporta 10 heridos dentro de la minga que se movilizaba en la ciudad. Una de sus lideresas, Daniela Soto, del programa de mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca, se encuentra internada en la Clínica Valle del Lili con dos impactos de bala en su abdomen.