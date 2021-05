La alcaldesa de Bogotá explica por qué hay desabastecimiento y habla de la situación actual de la capital. Conozca lo que pasa con los víveres en Bogotá ¿Escasean por los bloqueos viales?

En el marco de las movilizaciones del Paro Nacional, se han bloqueado varias vías del país. Por estas vías se movilizan una gran cantidad de víveres y alimentos que necesitan las ciudades para abastecerse de medicinas y alimentos que provienen del campo.

Varias asociaciones como Asoleche, PorkColombia y Fenavi declararon, hace unos días, que tenían varios animales en peligro de muerte por el desabastecimiento que han provocado los bloqueos viales en las manifestaciones.

Lo que pasa con los víveres en Bogotá ¿Escasean por bloqueos viales?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció explicando el desabastecimiento. Cabe destacar que este jueves, la capital se levantó con la información de que a la central de Corabastos solo habían llegado la mitad de alimentos que normalmente llegan.

Para hacerse una idea, en un día normal llegaban en promedio 10.500 toneladas de alimentos. Pero este jueves 6 de mayo solo llegaron 5.307 toneladas.

La funcionaria declaró que los alimentos escasean por el efecto de las movilizaciones que ya suman 9 días. Agregó que las vías ya están despejadas, gracias a que los manifestantes que fueron muy razonables e hicieron acuerdos para despejar las vías. Sin embargo, la cadena de producción se afectó por los bloqueos que ya hubo.

“En las regiones en las que se produce la comida ha habido violencia y saqueos, no ha llegado el aprovisionamiento para darle comida a los pollos, a las vacas de la leche. Entonces ya es que no está pudiendo salir la producción, es la cadena de producción la que se ha afectado”, declaró la alcaldesa.

Siguió comentando que como dijo el gerente de Corasbastos esta mañana “los camiones están entrando, pero traen menos comida de la que se necesita”. Es decir que “a pesar de que entraron la misma cantidad de camiones, esos traían la mitad de la carga que suelen traer, después de siete días ya estamos viendo los efectos”, acotó la alcaldesa.

La funcionaria hizo un llamado a los manifestantes. “Yo entiendo a la gente, también he protestado, he salido y he chupado gas. Yo sé que sin movilización no hay cambio. Pero ¿cuál es el norte?”, dijo. Dijo que la reforma tributaria como estaba redactada se logró remover y luego hizo la pregunta “¿qué queremos ahora?”. Además, dijo que lo que se alarga sin norte se desgasta.

El Paro continúa, y el Comité del Paro expuso sus razones

Cabe destacar que el Comité Nacional del Paro argumentó que las movilizaciones tenían que mantenerse por otras peticiones que están consignadas en su pliego de emergencia. Tumbar el proyecto de Ley 010 y exigir una renta básica, son algunas de las razones por las que las personas siguen en las calles. Es importante mencionar que las manifestaciones se mantienen, también, para protestar en contra de la violencia policial y el asesinato de civiles en manos de la Fuerza Pública.

Esta jornada de protestas ha estado marcada por un número preocupante de civiles asesinados y heridos en el marco de las manifestaciones. Según el último reporte de la ONG Temblores, las personas asesinadas por la violencia policial han sido por lo menos 37. a su vez, las personas víctimas de violencia física han sido 234.

Después de 9 días de #ParoIndefinido2021 en @TembloresOng les presentamos un reporte actualizado de las cifras de la violencia cometida por miembros de la fuerza pública. @ONU_es pic.twitter.com/RoN9c3o136 — Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) May 6, 2021

Por último, la alcaldesa de Bogotá hizo referencia a los constantes actos de vandalismo que se han vivido en la capital. También sobre los cierres de puestos de vacunación y toma de muestras de Covid-19 debido a la situación de orden público en la capital. “Todo esto dispara contra nosotros mismos”, dijo. También aclaró que si lo que nos tiene en las calles es la pobreza y la desigualdad “entre menos se pueda movilizar y operar y trabajar la ciudad más desempleo y más pobreza vamos a tener”.

Finalizó diciendo que “tenemos que encontrar la manera de que toda esta movilización pase al escenario de la concertación, porque algún acuerdo tendremos que hacer sobre cómo vamos a salir de esta crisis”.