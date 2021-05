De acuerdo con el portal web de El Tiempo, en días pasados se confirmó la muerte de Bruno Barros, de 29 años y Yan Barros, de 19 años. Ambos fueron asesinados por intentar robarse cinco kilos de carne en el supermercado Atakadão Atakarejo, ubicado en una favela del municipio de Salvador Bahía, en Brasil.

Bruno y Yan fueron descubiertos por las autoridades del establecimiento comercial. Según cuenta el diario español, El País, los presuntos delincuentes fueron entregados por la policía a una organización criminal de la zona. Esto, con el fin de que los asesinaran, ya que no pagaron el dinero del alimento robado. El costo de lo hurtado rondaba los 492 mil pesos colombianos.

Por robar comida, torturan y matan a tío y su sobrino

En declaraciones para El País, un amigo de las víctimas señaló que, “llamé y le pedí a uno de los vigilantes que mandara el número de la cuenta bancaria para abonar una parte del dinero (250 reales) mientras conseguíamos el resto de la plata, pero los empleados del establecimiento no aceptaron las condiciones (…) luego me llamó y me dijo ‘llama a la Policía para que me detengan, el vigilante está entregándome a los traficantes en el aparcamiento, voy a morir’. Llegué a llamar al 190 (teléfono de la Policía brasileña), denuncié que había varios hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada”.

El impacto por lo sucedido fue tan grave que varias personas dejaron su opinión con respecto a lo sucedido.

Traducción, “el atakarejo (supermercado) contrata a los asesinos, los asesinos hacen lo que él hace”.

O atakarejo contrata os assassinos, os assassinos fez o que faz. pic.twitter.com/GtZpeuYJYw — AAR (@AAR57050616) May 2, 2021

Traducción, “estos dos hombres fueron asesinados en la cadena de supermercados Atakarejo en Bahía por robar carne?

NO. Los mataron por ser negros”.

Esse dois homens foram mortos na rede de supermercados Atakarejo na Bahia por furtarem carne?



NÃO. Eles foram mortos por serem pretos. pic.twitter.com/LtPmGf3W4u — Dilma Debochada (@DilmaDebochada_) May 1, 2021

Así ocurrió el crimen

Según cuenta el diario español, Bruno y su sobrino fueron golpeados en el parqueadero del local antes de ser entregados a un grupo criminal.

Por otro lado, algunos testigos aseguran que los terminaron de “rematar” y arrastraron por las calles del Nordeste de Amaralina.

Finalmente, sus cuerpos fueron colocados en el baúl de un carro que fue contrato por la policía local, en una región del municipio de Brotas, en Brasil.

LE PUEDE INTERESAR

Adulta mayor durmió en el patio antes de ser expulsada a la calle por su hijo

(VIDEO) Directora de escuela golpea a niña de 6 años con una tabla de madera