El ministro de comercio, José Manuel Restrepo, ya tomó decisiones importantes sin llegar aún a su nuevo cargo. Nuevo Minhacienda anunció que ya no se comprarán aviones.

La compra de aviones de guerra era una de las preocupaciones de los colombianos. Se trata de una negociación que estaba a punto de concretarse y que le costaría al país 14 billones de pesos.

Esta compra se iba a realizar pese a que Colombia está en crisis económica y en medio de una pandemia. Para los colombianos y la oposición, no era lógico realizar este gasto mientras se tramitaba una reforma tributaria.

Nuevo Minhacienda anunció que ya no se comprarán aviones

Inicialmente se pensaba comprar 14 aviones caza F-16 Bloque-70. Y aunque esta negociación la adelanta el ministro de Defensa, Diego Molano, el nuevo ministro de Hacienda confirmó a los medios que esa compra no se hará.

“Lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios”, dijo Restrepo en Blu Radio.

Luego anunció que, si bien sí presentarán una nueva reforma tributaria, esta será totalmente diferente ala presentada por Carrasquilla. El primer cambio, de hecho, estará en el recaudo.

El nuevo proyecto solo recaudará 14 billones de pesos y no los 23,4 que proponía el saliente ministro.

También prometió que este martes será retirado el proyecto del Congreso y que el trámite lo adelantan desde el Ministerio de Hacienda.