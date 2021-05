Tras conocerse que el presidente Iván Duque retirará el documento de la Reforma Tributaria que se sometería a votación en el Congreso, muchos partidos y políticos han celebrado la decisión. Varios sectores políticos piden la renuncia de Alberto Carrasquilla.

Pero más allá de estar de acuerdo con esto, muchos de ellos están solicitando la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esto debido a que consideran que no es la persona idónea para liderar nuevamente ese proceso.

“Celebro que Duque haya ordenado retirar la reforma tributaria del Congreso, pero aún estamos a la espera de la renuncia del señor Carrasquilla”, escribió a través de Twitter el senador Armando Benedetti, uno de los trinos más compartidos.

Celebro que Duque haya ordenado retirar la reforma tributaria del Congreso, pero aún estamos a la espera de la renuncia del señor Carrasquilla. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 2, 2021

A esta petición, que se viralizó en redes sociales, se sumaron las voces de Humberto de la Calle , Carlos Galán , Juan Guillermo Zuluaga , entre otros.

COALICIÓN DE LA ESPERANZA:

Duque retire la Reforma Tributaria

Sí al derecho a la movilización social

No al vandalismo

No al uso ilegal de las armas por la fuerza pública

Sí a los DDHH

Duque retire a Carrasquilla — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 1, 2021

#RenuncieCarrasquilla uno de los responsables de la violencia contra el pueblo.

Su terquedad y capricho obligó a la gente a salir a las calles. — César Pachón (@CesarPachonAgro) May 2, 2021

El diálogo amplio para construir el nuevo proyecto no lo debe liberar el ministro Carrasquilla. Debe renunciar. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 2, 2021

La movilización ciudadana hunde en las calles la nefasta reforma tributaria de @IvanDuque .Quien tambièn debe hundirse es Carrasquilla #CarrasquillaRenuncie ! — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 2, 2021

Celebro el retiro de la Reforma Tributaria por parte del presidente @IvanDuque. Ministro Carrasquilla, en un acto de respeto con el país, asuma su responsabilidad política y retírese del cargo. ¡Debe irse con la reforma! — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) May 2, 2021

Señor Ministro de Hacienda Carrasquilla el pueblo en las calles exige su renuncia.



Renuncie Carrasquilla por el bien de Colombia. — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) May 2, 2021

Si el Ministro Carrasquilla tiene dignidad debe estar renunciando pic.twitter.com/419UmAyjdl — Aída Avella E (@AidaAvellaE) May 2, 2021

Cabe resaltar que, en su alocusión, el presidente Iván Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentado al Congreso recogerá las propuestas que salieron de dichos diálogos.

El mandatario dijo desde la Casa de Nariño:

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos”.

Y luego agrego:

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares; brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, beneficia a cerca de 700 mil estudiantes; extender el subsidio a la nómina, que ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables”.

Según el presidente Iván Duque, en los últimos días habló con alcaldes, gobernadores, representantes de partidos políticos y con la ciudadanía. Todos ellos “aportaron valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media”.

Tras conocerse esta noticia, los colombianos no dieron el grito de victoria.

Ahora, a través de redes sociales, están pidiendo la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla. Además, piden respuestas por los crímenes y violaciones registrados durante las protestas a manos de las autoridades.

También quieren que se tumbe la reforma a la salud.